Abren todos el 31: "Por este camino no podemos seguir si no es abriendo los negocios"

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG) dio el puntapié. Al inicio de esta semana avisó que una vez finalizado el confinamiento estricto dispuesto por el Gobierno nacional, más allá de estar en la Fase que sea o de prolongarse la medida, abrirán sus comercios.

Ayer lo expresaron los peluqueros. Hoy se ve que los minoristas no esenciales, no acataron siquiera estos nueve días. Y el presidente de la AEHG, Avedis Sahakian, confió que para el lunes, distintos sectores comerciales de la ciudad también abrirán el lunes 31.

"Han llegado múltiples adhesiones de distintas Asociaciones Empresarias y desde distintas Cámaras de la ciudad relacionadas al turismo y también al comercio minorista. El problema es que, más allá de que entendemos obviamente la situación sanitaria tan complicada que estamos viviendo, entendemos que, desde el punto de vista de los empresarios y trabajadores, sin trabajar no vamos a ningún lado", confirmó en conversación con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

"Entonces, evidentemente estamos haciendo todo lo necesario para salir adelante. Por eso exigimos que los distintos gobiernos hagan lo mismo, que haya más vacunas, más testeos y que se respeten todos los protocolos para poder trabajar", continuó.

"El turismo, la hotelería y la gastronomía no son los generadores de la propagación del virus", reiteró Sahakian.

De cara al hipotético escenario de Mar del Plata el lunes venidero sentenció: "No me imagino nada. No es posible imaginarse algo en nuestro país, donde permanentemente nos corren el arco de distintas maneras".

"Hemos debatido con distintos actores. No es una decisión con personal o solamente con la Comisión de la Asociación Hotelera, sino que fue durante todo el fin de semana debatido y compulsado con toda la gastronomía. Y la conclusión es que no podemos resistir estar cerrados. El Gobierno decide cortar la exportación de carnes que era lo único que estaba trayendo dólares al país, que serviría para comprara vacunas, con la excusa de que deberíamos comer más carne. Evidentemente el comercio interno es importante, tanto como el externo y la situación de nosotros se torna crítica", detalló el referente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad.

"Como dijo Aristóteles, ´la única verdad es la realidad´ y la realidad es que si no salimos a trabajar, si no llevamos adelante nuestras empresas estamos fundidos", argumentó.

Además, aclaró que "el delivery para la gastronomía de barrio o pequeñas empresas está bien, aguanta, pero para el turismo, la hotelería, el que vive del movimiento comercial es totalmente irrelevante".

Respecto a los programas de ayuda estatales, Sahakian fue claro al indicar que "no alcanza. Sirve si tenemos que aguantar uno o dos meses, pero después de dónde saca una nueva ayuda el Estado. Para hacerlo tiene que sacarla de los impuestos o emite moneda o exportamos y traemos dinero de afuera, no hay otro camino".

"La gente necesita de su salario para vivir; el salario sale del movimiento comercial especialmente en Mar del Plata. Si eso está paralizado es imposible pagar los sueldos, los impuestos, los proveedores, las deudas", resaltó.

"De qué manera podemos expresar que por este camino no podemos seguir si no es abriendo los negocios", agregó.

Y para finalizar, el empresario sintetizó: "Por un lado está el problema de la salud es claro. Los hospitales, después de más de un año de estar haciendo restricciones de todo tipo no se pudieron poner a la altura de la situación. Y por otro lado es que los políticos en los últimos 50 años se dedicaron a hacer política en lugar de estar al servicio del Estado".