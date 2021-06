Reclamo en el Materno: "Vemos un mal manejo del Director"

Tal como lo adelantó El Marplatense, familiares y trabajadores auto-convocados y el Espacio Sindical de Base realizaron este miércoles una manifestación en las puertas del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti para reclamar que la sala de oncología vuelva a su lugar original, luego de su "traslado a la sala de quemados" para destinar el área al tratamiento de pacientes Covid.

Con el objetivo de "exigir los derechos de los menores" que padecen cáncer, la protesta tuvo lugar en la mañana de hoy en las puertas del nosocomio ubicado en Castelli 2450.

"El motivo de este reclamo tiene que ver con una injusticia que viene pasando en el Materno Infantil, con un inicio de las acciones en el HIGA en el pedido de reclamos de los trabajadores", indicó Elsa Mesa, una de las personas presentes frente al nosocomio.

"Vemos un mal manejo del actual director del Materno, el doctor Casarsa, que viene realizando en el nosocomio", agregó.

A su turno, el enfermero Ricardo Núñez dijo a El Marplatense que "yo trabajo hace 28 años y he sido representante gremial desde hace mucho tiempo y actualmente no me siento representado por ATE por lo tanto tengo que manifestar el reclamo de muchos compañeros, de los cuales muchos tienen doble trabajo y estamos atrasados en salarios y con estos inconvenientes en áreas de oncología, por ejemplo".

"Concretamente -agregó Núñez- en Oncología han cerrado una sala y derivarlos a otro sector, pero esto es ilógico. Lo que digo es que acá falta presupuesto y, además, buena voluntad del Director".

Por último, Yana Slobodova madre de una paciente criticó la posición del IREMI al mencionar que "realmente la respuestas del Director cuando nosotros propusimos hacer donaciones u otras cosas, nos dijo que el Hospital no necesitaba nada, con lo que considero que lo que nos dijo es algo como una amenaza".

PEDIDO DEL CONCEJAL NEME

Ya desde el Honorable Concejo Deliberante se vino visibilizando el reclamo a través del concejal Agustín Neme (Vamos Juntos), quien ante la decisión tomada por la Dirección del Hospital Materno Infantil de cerrar la unidad de quemados para pacientes pediátricos que funcionaba desde “hace mucho tiempo” elevó un proyecto para solicitar la "inmediata reapertura" del mismo.

En el proyecto, el concejal oficialista señaló que dicha unidad contaba con ocho camas de internación, equipamiento específico y staff médico especializado con cirujanos pediátricos, médicos pediatras y enfermeras.

A su vez se desarrollaba un trabajo interdisciplinario con profesionales de Psicología, Servicio Social, Nutrición, Kinesiología y Terapia Ocupacional brindando una atención integral tanto a los pacientes pediátricos como así también al grupo familiar.

"Si hay algo que es un orgullo para nuestra ciudad es el Materno Infantil, con todos su profesionales y su trayectoria como hospital, brindando no solo atención a nuestra ciudad sino a todas las localidades de la zona, con una unidad de quemados para pacientes pediátricos que funcionaba desde hace décadas, el cual se había compuesto con un equipo interdisciplinario de primer nivel", manifestó el concejal Agustín Neme, en diálogo con el programa "Hora 10" por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).