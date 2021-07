Cierre del barrio La Florida: "Queremos ser un espacio más seguro y tranquilo"

Luego de un notable incremento de la delincuencia en la zona, vecinos del barrio La Florida, volvieron a insistir con la intención de cerrar el lugar para intentar disminuir el riesgo a los robos, mediante una nota presentada al Concejo Deliberante. Un tema que adelantó de manera exclusiva El Marplatense.

En 2007 habían presentado una nota en el Concejo Deliberante pero no avanzó y a fines del año pasado volvieron a plantear el reclamo. Y en el 2020 volvieron a la carga, con una nota que enviaron además al intendente Montenegro.

Al iniciar su tratamiento, la comisión de Obras solicitó dos informes a la Secretaría de Planeamiento (ya lo envió) y a la de Seguridad que todavía no lo realizó.

Según sostienen, los diferentes accesos que tiene el barrio, ubicado al borde la Autovía 2, facilitan el accionar delictivo. Además, el acceso al barrio se convierte en una "vía de escape" al control policial ubicado en el lugar.

Cristina Stankevicius, presidenta de la sociedad de fomento de La Florida, manifestó en diálogo con el programa "Antes que sea tarde" por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) que "nuestro barrio es muy atípico por el hecho de tener una Autovía 2 en la parte del frente del barrio, un arroyo (La Tapera) en medio del barrio y las vías del ferrocarril en la parte de atrás".

"Tanto en la parte del frente del barrio como en la parte de atrás donde están las vías, existe una delincuencia que realmente no se puede creer. Utilizan las vías del ferrocarril para escaparse cuando entran a una vivienda. Hemos tenido hechos muy serios como entraderas y arrebatos", aseveró.

"Con las motos tienen la facilidad de circular por todo el barrio y una vez que cometen un delito acceden fácilmente a las diferentes vías de escape, como las vías del tren o la ruta", aseguró Stankevicius.

"El sector que va desde el arroyo La Tapera hasta el aeropuerto, prácticamente no tiene salida en la parte de atrás. Por este motivo buscamos también poder cerrar nuestro frente, transformándolo en un barrio cerrado, no privado", aclaró.

"En el caso del sector del arroyo hacia la avenida Constitución sería para analizarlo más profundamente porque las calles transversales tienen comunicación directamente con la avenida Constitución y la calle Newbery, que es la principal, es la que utiliza la mayoría de la gente para evitar el control policial, accediendo a la misma no solo autos sino también camiones de gran porte, que para poder doblar en las esquinas arrasan con los arboles", detalló la presidenta de la sociedad de fomento de La Florida.

"Los vecinos de este lugar realmente están muy cansados de todas estas situaciones, porque muchos han venido a vivir en un barrio tranquilo y ya ha dejado de serlo", remarcó.

Al ser consultada sobre si existen alternativas a este proyecto, Stankevicius sostuvo que "la alternativa sería poner personal policial en la calle Newbery, que es la que utilizan para evitar los controles. Lamentablemente por ahora no tenemos esa suerte".

En referencia a quien pagaría el costo del cierre del barrio "serían los propios vecinos que son quienes lo está solicitando. Es muy diferente cuando uno pide una obra como el asfalto, donde se realiza una licitación. En este caso se tendrá que ir a los comercios del rubro con respecto al alambrado, buscar el mejor presupuesto y repartirlo entre todos los vecinos", aseguró.

"Acá lo que se está buscando es tener un poco de tranquilidad, porque no puede ser que los chicos no puedan salir a andar en bicicleta, porque se la roban. La gente no puede salir con un celular porque se lo roban. Es poco lo que puede hacer la policía cuando los delincuentes toman rápidamente la autovía y desaparecen de la nada", concluyó Cristina Stankevicius.