Crimen del cuidacoches: la camioneta circulaba sin luces en el momento del accidente

El 1 de septiembre la policía halló la camioneta Ford Ranger que asesinó al cuidacoches en la avenida Constitución el pasado 15 de agosto, tras una serie de tareas investigativas que derivaron en un allanamiento en Sierra de los Padres.

Además, luego de entrevistar al propietario de un taller ubicado en la zona, determinaron que se había hecho presente un hombre de 30 años solicitando la reparación de un vehículo similar al indicado como autor del hecho, y además entregó las autopartes que se le habían cambiado al rodado.

Finalmente, se detuvo a Brian Saúl Irahola Zeballos. El hombre de 30 años se mantuvo prófugo durante 17 días hombre de 30 años, transportista y dueño de un puesto de verdura y se incautó la camioneta Ford Ranger 3.2 negra, que le pertenece al padre.

La camioneta se encuentra en la Comisaría 7ma. pero aún no fue peritada ya que "debió suspenderse por las condiciones climáticas imperantes en el día de ayer. Se hicieron presentes en la comisaría el perito oficial, el ingeniero Santi y el perito de la parte querellante. Una vez presentes se comenzó la verificación de los daños de la camioneta, pero no pudo continuarse por la humedad que existía en el lugar y el rodado. No se pudo realizar una examen de la pintura que es lo más importante", el abogado de la familia del fallecido Yonatan Corbalán, Maximiliano Orsini.

Además detalló la importancia del chapista, como lo había hecho semanas atrás el fiscal que atiende la causa Pablo Cistoldi, que se presenta espontáneamente y puso claridad. "La investigación hasta ese momento estaba estancada, es el chapista quien aporta un guardabarros que estaba abollado y un espejo que estaba dañado, que fue lo que había cambiado. En base a lo que ayer se pudo constatar por parte de los peritos preliminarmente, se ratificaría y se convalidaría la hipótesis del médico que hace la autopsia que indica que el cuerpo preliminarmente golpea contra el capot y luego se traslada a la parte lateral de la camioneta", indicó en diálogo con El Marplatense.

El titular de la camioneta es el padre del imputado, pero el que manejaba esa noche era el hijo ya que "tenemos una confesión que deberá ratificarse en cuanto a los hechos de la Fiscalía y después el padre aparentemente ha acreditado que en ese momento se encontraba en el Norte. Recordemos que esta persona que se encuentra hoy detenida, se encontraba circulando sin luces que es lo más importante acá para determinar la responsabilidad penal y como una cuestión accesoria pero importante también, y que estaría dentro de la ilegalidad, estaba circulando sin seguro obligatorio", destacó Orsini.

El imputado circulaba sin luces, tras el accidente se fugó y estuvo 17 días desaparecido. Según el abogado, estas cuestiones "agravan el hecho, agravan su conducta. Es importante ese punto porque se ha intentado de parte de la defensa trasladar la responsabilidad del hecho a la victima. Porque la victima supuestamente estaba mal posicionada, mal parada en la vía pública. Conforme surge de la causa, la victima se encontraba sobre la derecha de la avenida, más cercano a la vereda y el factor determinante en el esclarecimiento del hecho es justamente la falta de luces. La víctima no vio venir el venir el vehículo sin luces y podría haber sido Corbalán que estaba cuidando coches o podría haber sido un peatón que se disponía a cruzar la avenida por la senda peatonal. Al no tener luces una camioneta oscura y de noche, la victima no lo vio venir".

Por último, Orsini explicó que la situación de Irahola puede complicarse aún más ya que las pericias buscan determinar que "a qué velocidad circulaba. Si la velocidad es superior a los 60 km tenemos un agravante más, que se suma a la falta de luces. Por eso son muy importantes las pericias para saber en qué punto de la avenida se encontraba ubicada la victima y por dónde venía circulando y a qué velocidad", según el letrado.

"Luego de ello, creo que estaríamos en condiciones de un dictado de prisión preventiva y una requisitoria de elevación a juicio. La causa no tendría mucho más que producir en cuanto a materia probatoria", cerró el abogado de la familia del joven asesinado.