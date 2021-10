Marcha por Lucía Pérez: "La muerte de una mujer no es una muerte común es un genocidio"

A cinco años del femicidio de Lucía Pérez, abusada sexualmente y asesinada en Mar del Plata, sus padres Marta y Guillermo y allegados se concentraron en el Monumento San Martin, este viernes, para pedir justicia, en un contexto donde aún no hay fecha de juicio y donde la lucha "es parte de nuestra vida y es parte de ayudar también a otras personas".

La madre de Lucía afirmó que "no conozco la desolación, jamás me puse en ese lugar. Esto nos da más fuerza, porque seguimos viviendo en la misma casa, con las mismas cosas. Para nosotros no es el 8 de octubre, para nosotros es todos los días. Todos los días no tenemos a Lucía y no hay uno solo que no pensemos en ella, que no la extrañemos y que rogamos que esto no hubiese pasado. Pero pasó y lo acepto, es luchar y seguir luchando".

"No hay fecha de juicio porque esto es la justicia. Es el desplante y el maltrato de la justicia hacia las familias que nos han pasado estas cosas. Hasta el día 5 los jueces tuvieron acceso a la causa de Lucía y de tomar decisiones, cuando ellos están imputados. Recién el 5 se los apartó de la Suprema Corte. Ya hay un tribunal que está integrado por 3 jueces, lo que falta ahora es una fecha", explicó Marta.

Luego de 5 años "los derechos de Lucía siguen siendo vulnerados. Son vulnerados desde el momento que vamos a Tribunales a preguntar que pasa con la fecha y no nos responden. Lucía tiene derechos, Lucía era una niña" Estos femicidas serán condenados y los jueces destituidos. La lucha es parte de nuestra vida y es parte de ayudar también a otras personas. Ella adelantó el camino, es el único consuelo que puedo tener en el alma".

"Hay una justicia que mira a un costado y si esto sigue así seguiremos teniendo mujeres muertas. La muerte de una mujer no es una muerte común es un genocidio. A una mujer se la tortura, se la viola y se la usa hasta matarla. Tendremos que hacer cosas para que esto cambie", finalizó.