¿Dónde están los taxis?

La falta de taxis y remises en Mar del Plata en horarios pico ha despertado una importante polémica, sobre todo con la aparición del servicio Uber, que se pudo comprobar, tal como El Marplatense lo reflejó.

"Mira, probé y me dio el ok de un viaje". Así lo comentó a El Marplatense un joven de esta ciudad que, cansado de esperar un auto de alquiler en la noche, probó con la aplicación para ver si tenía suerte.

Y la tuvo. El joven, que salía de un reducto nocturno con su pareja, intentó con un mensaje hacia la App del servicio que trajo mucha polémica en Mar del Plata. Y el mensaje, tal como se observa en la foto que acompaña la nota, lo habilitó para tomar un auto.

Se sabe, existe una Ordenanza, la Nº 23928 sancionada el 24 de enero de 2019 por el intendente Arroyo está en plena vigencia que impide que puedan ofrecer su servicio autos no autorizados por el Municipio y que no tengan habilitación.

Rápidamente, referentes de taxis y remises salieron a explicar la situación, en el marco de una conferencia de prensa. Raúl Vicente, remarcó que "no buscan una solución, buscan un negocio".

“Sabemos que hay algunas unidades que están brindado trabajo y servicio. No creemos que sean muchos ni que sea la solución. Hay ciudades dónde UBER trabaja legal o ilegalmente y que está demostrado que no es la solución. Estas ciudades tienen el mismo problema que tiene Mar del Plata, un servicio, principalmente en el horario nocturno, que no es satisfecho de la mejor manera”, explicó el titular de la Sociedad de Conductores de taxis.

Asimismo reconocieron que "Uber está en la ciudad, pero son pocos autos, no decimos que no lo intentarán por medio de publicidad y determinada cantidad de viajes. Este miércoles tuvimos un encuentro informal con el señor intendente municipal que fue muy productivo y cumplirá que funcione la Ordenanza vigente".

Un relevamiento de El Marplatense por el micro y macro centro marplatense permitió visualizar la faltante de taxis en las paradas habilitadas.

Durante el mediodía de este viernes, una recorrida por las principales paradas permitió observar la falta de vehículos, con lo que la polémica instalada se trasladó, automáticamente en el espacio inutilizado ante la faltante de espacios para estacionar.

"No se, pero poder estacionar es casi una historia imposible en el centro. Y están las paradas vacías", dijo un vecino a este medio en el medio del relevamiento.

Las paradas de taxi -como todo espacio público- están reguladas por ordenanzas municipales y la mayoría están delimitadas en su cuadra por cantidad de autos no por metros (tal como lo ordena la ORDENANZA Nº 4471).