Kicillof: "Con Guillermo Montenegro tenemos una relación de colaboración"

En el marco de la conferencia de prensa que brindó el gobernador Axel Kicillof luego de la presentación del operativo de "Sol a Sol", se le consultó por la relación que tiene con el intendente del partido de General Pueyrredon.

Al respecto mencionó que " lo saludé, me parece que está en este punto que fue colaborar, como en toda la pandemia. Con Guillermo tenemos una relación donde pedimos que cada uno colabore. No puede ser que cuando uno hace una inversión tan grande en toda la Costa le estemos buscando el pelo al huevo y no lo señalo a él".

"Sí hemos trabajado también con nuestros concejales y nuestras fuerzas políticas", finalizó.