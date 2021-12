Pase Sanitario: "Esto vuelve a ser un control de privados entre privados"

Luego de la reunión que tuvo el sector gastronómico, hotelero y turístico junto a "el intendente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otras autoridades" El Marplatense se comunicó con el comerciante referente del sector gastronómico, Hernán Szkrohal.

"Como hemos venido comentando los últimos tres meses el incremento de público hacia la ciudad de Mar del Plata ha sido incesante, sobre todo lo fines de semana". Con respecto al Pase Sanitario remarcó Szkrohal que “estuvimos reunidos con el intendente, con el gobernador de la provincia de buenos y otros funcionarios. Hablamos de los contrapuntos sobre este tema. Entendemos que con esta medida el gobierno quiere que se den esas segundad dosis que faltan para completar el esquema y poder llegar al 90% de vacunados para no tener que realizar un cierre abrupto en marzo”.

Asimismo mencionó que “nosotros le planteamos el problema de tener que ejercer un rol de “policía” y que se darán situaciones donde no todo el grupo familiar y por otro lado el tema de los empleados que por una cuestión filosófica o religiosa no se han vacunado y no obtuvimos una respuesta satisfactoria”.

“Esto vuelve a ser un control de privados entre privados lo que significa tener que dejar a alguien afuera del local cuando eso no está reglamentado y por otra parte se le pidió como se le pide al privado que colabore con el Estado que el esfuerzo sea compartido. Como algo positivo es que con tan solo darse la primera dosis de la vacuna no tenes que esperar los 14 días para poder habilitar el pase”