Corte y protesta de taxistas: se trasladaron hacia el Palacio Municipal

Los titulares de taxis que se manifestaron este miércoles en las puertas del COM se trasladaron hacia las puertas del Palacio Municipal para seguir reclamando la "medida tomada por el Municipio". El corte esta situado en Hipólito Yrigoyen y Luro y en la intersección de Mitre y Luro.

Desde la Secretaría de Gobierno se determinó que los "titulares de taxis deberán prestar servicio obligatorio mínimo de ocho horas por día", indicaron desde el Municipio.

"Para esto, se resolvió que las licencias comprendidas entre los números 1 y 715 deberán hacerlo en el turno mañana, de 5 a 13; las licencias 716 al 1432 en el turno tarde, de 13 a 21; y las licencias 1433 a 2147 inclusive en el turno noche, de 21 a 5. Dichos horarios tendrán cronograma rotativo en los meses de enero, febrero y marzo", explicaron.

Medida que fue aceptada y apoyada por el titular de la sociedad de Conductores de Taxi de Mar del Plata, Raúl Vicente. Y que, a su vez, generó malestar en un numeroso grupo de titulares y choferes que este miércoles se concentraron frente al Centro de Operaciones y Monitoreo.

"No voy a representar a nadie, solo busco a diálogo constructivo. Queremos trabajar como se puede, pero nos obligan a poner un botón antipánico, que cuesta x cantidad de dinero, un mantenimiento sin sentido, después de atravesar una pandemia que ha sido terrible y estamos entrando en otra ola de pandemia. Estamos muy dolidos que hayan tomado una medida muy jodida", indicó Daniel, uno de los manifestantes.

Y añadió: "Hay problemas de fondo como las mujeres grandes que han tenido que salir a trabajar a la noche o personas con cáncer y trabajan 4 horas, y el señor Montenegro no tiene derecho a tomar estas medidas incorrectas. No me siento representado por nadie. Raúl Vicente es altamente discriminativo porque si uno quiere poner la aplicación de Servitaxi, tiene que tener un auto modelo 2020".

"Lo quieren dividir en tres turnos de 8 horas y no se puede hacer porque es obligar a un titular que tenga que poner una persona que conduzca, y hay personas que no quieren poner empleados por un montón de factores. Es muy difícil la situación", agregó.

Asimismo, el chofer reveló que "lo más grave es la inseguridad total que hay en Mar del Plata. Además, el Intendente tendría que arrancar por el transporte de colectivos. Solucionando eso, soluciona el problema de los taxis porque a las 22 no hay colectivos. Nunca van a lograr una frecuencia correcta de colectivos a las noche".