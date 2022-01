Explotación petrolera en Mar del Plata: "No podemos perder la oportunidad de tener regalías"

El gobierno nacional y provincial dijeron que sí. A finales de diciembre pasado el Gobierno habilitó la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas de Mar del Plata. La decisión del presidente Alberto Fernández fue en continuidad de lo que elaborado en la gestión de Mauricio Macri.

Ante esto, la ciudad se movilizó el 4 de enero masivamente para impedirlo. Incluso el intendente Guillermo Montenegro se manifestó en contra. No obstante, la instalación de las plataformas parece inminente.

Y si bien muchas voces de autoridades políticas de General Pueyrredon no se pronunciaron, en las últimas horas, desde Crear Juntos se mostraron resignados ante la posibilidad y plantearon sacar provecho de la situación.

Alejandro Carrancio, quien en las próximas horas se convertirá en presidente de la comisión de Hacienda, expresó que "esto es competencia nacional y provincial, pero sí podemos hacer los pedidos correspondientes para que Mar del Plata pueda tener regalías. Vengo planteando que la gente que trabaje sea mayoritariamente de Mar del Plata y que debe haber un porcentual de las regalías que quede para la ciudad".

Ante la negativa de Montenegro, el concejal indicó que "quedó claro que el Intendente no está de acuerdo, pero es algo que favorece a la ciudad. No es decisión de Montenegro si las petroleras se instalan o no. Se va a hacer y no podemos perder la oportunidad de tener regalías".

Ayer, desde Bahía Blanca se pronunciaron en favor de tener la situación operativa de la exploración off-shore.

Desde la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), una asociación civil gremial empresaria, sin fines de lucro, representativa de la actividad industrial local y regional, expresaron, mediante su cuenta oficial de Twitter, su "enfático apoyo a la realización de estudios de exploración sísmica en la costa bonaerense y conocer las chances de Bahía blanca en la exploración de petróleo off shore".

Asimismo remarcaron que "la Directora Institucional Marcela Guerra dijo que se pusieron a disposición de las empresas YPF, SHELL, EQUINOR y del mismo modo al gobernador Axel Kicillof apoyando este proyecto y ofreciendo los servicios de la UIBB”.

TEMAS DEL HCD

Por otra parte, sobre la conformación de las comisiones, Carrancio explicó que "estamos esperando que salga el decreto. No sería la primera vez que estaría al frente de Hacienda".

"Siempre es un lindo desafío presidir una comisión tan relevante como es la de Hacienda. Hoy tiene los expedientes más relevantes en el trámite legislativo. Habrá que empezar a realizar el cronograma de visitas de los secretarios para defender el Presupuesto", manifestó en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Y en cuanto a los aumentos en las boletas de TSU, explicó que "hemos escuchado a vecinos que han recibido incrementos y lo vamos a chequear porque la boleta suele ser engañosa. El impuesto se puede pagar en una cuota o fraccionando en la mayor cantidad de cuotas para que sea más liviano. No hay ningún aumento aprobado en el Concejo".