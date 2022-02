HCD revuelto: "O tratamos todos los expedientes o no tratamos ninguno"

El punto de conflicto en el Concejo Deliberante está relacionado con el convenio que firmó el intendente Guillermo Montenegro con la Universidad de San Martín por las Fotomultas, que arrastra críticas desde la oposición, que este lunes pidió una reunión de Labor, e incluso de algunos socios políticos del jefe comunal.

Y ese tema actuó de palanca para poner la pausa en el desarrollo clave de un tema como lo es el presupuesto de cálculos y recursos y las Ordenanzas fiscal e impositiva. Algo que el oficialismo criticó este martes por la mañana en el Palacio Municipal.

En tanto, por el lado opositor, comprendido por Crear, Acción Marplatense y el Frente de Todos, fue Alejandro Carrancio el vocero para explicar esta situación que se está dando por estas horas en el HCD. "La cuestión es clara, la semana pasada el oficialismo planteó dudas sobre el estado parlamentario del expediente, sobre cuándo puede tratarse con respecto a otro expediente como el de fotomultas, que tiene bastantes irregularidades", dijo.

"Desde el viernes estamos pidiéndole a las autoridades del Concejo una reunión Labor para explicar cuál es el criterio, para saber si estamos haciendo bien o estamos infraccionando el reglamento al momento de tratarlo. No entiendo por qué el oficialismo no quiere tener esta charla y explicar cuándo tratarlo", amplió el presidente de la comisión de Hacienda.

Y agregó: "Hasta no recibir una respuesta y tener la reunión de Labor, decidimos no convocar a la comisión de Hacienda ni tratar los expedientes que estén en dudas".

La reunión de Labor, pedida para hoy, será este miércoles "a las 9 y allí vamos a definir cuándo se puede tratar un expediente y cuando no", según comentó Carrancio, al tiempo que aclaró que "para tratar el expediente de fotomultas, y el oficialismo reconocer que lo que hicieron fue una irregularidad, plantearon un comunicado diciendo que los expediente recién adquieren estado parlamentario una vez que la sesión les da los giros. Eso no es lo que históricamente ocurría en el Concejo, era otro el criterio. Y ante este cambio de criterio, el Presupuesto no podría tratarse. Entonces, en Labor hay que definir un criterio uniforme. O tratamos todos los expedientes o no tratamos ninguno".

"Este problema lo estamos planteando porque queremos tener un diálogo que no tenemos. Ojalá podamos unificar criterios y trabajar, que es lo que a la gente le importa y definir los expedientes que tenemos en el Concejo", cerró el concejal de Crear.