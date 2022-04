Caso Jerónimo Tauler: apelan el fallo que absolvió a los patovicas

Jerónimo Taluer, el joven golpeado a la salida del boliche Mr Jons por empleados del lugar y que tuvo severas lesiones había presentado una demanda contra los agresores que él identifico, sin embargo la Unidad Fiscal 1 sobreseyó a los 2 acusados.

Por esta razón, Julio Razona, el letrado que representa a la familia Tauler por el caso que conmocionó a la ciudad y por el cual no hay culpables hasta el momento, apeló la decisión.

Recordemos que la Justicia (Unidad Fiscal 1) resolvió el sobreseimiento de los imputados, los empleados del boliche; Matías Muñoz y Javier Doval.

"El Juez de Garantías el doctor Tapia no ha considerado las lesiones, por lo cual se descarta el accidente. Y tampoco consideró a los testigos que hemos presentado", sostuvo a este medio el abogado

"Estamos esperando que resuelva la Cámara Penal, esto no puede quedar sin resolverse, los autores materiales deben ser condenados", agregó.

"El sobreseimiento por falta de acción ha sido erróneamente fundado, no se han considerado las pericias físicas objetivas, irrefutables no contradictoras. Si lo son los testimonios de quienes han prestado declarado a lo largo de esta investigación criminal, especialmente los testigos aportados por la defensa", sostiene en el documento presentado ante la Justicia.

"A solo modo de ejemplo de las falacias de los testigos referidos basta con observar las contradicciones flagrantes entre ellos con relación a la atención medica que se me habría dado no bien fui agredido. El testigo Esteban Quimey Agel, aseveró que : “Tauler no se deja atender por los socorristas”, explica.

"Ambos dichos se contradicen con los de Camila Skoczdopola, : con referencia a como me encontraba inmediatamente después de la agresión. La testigo afirma que ” Estaba lleno de sangre, no abría los ojos y el piso estaba lleno de sangre ….me quedé esperando que lleguen las ambulancias y nadie venia hasta que un patovica se puso a limpiar la sangre…`parecía muerto y después yo vi que estaba con los ojos abiertos y quería levantarse, pero una chica le dijo que no lo intente porque no podía hacer nada….. ”. Al preguntársele si pudo observar alguna lesión, contestó: “le faltaban los dientes …la boca con sangre y le faltaban los dientes, se la vi cuando se quería incorporar y la chica le decía que no …”, sostiene.

"Los testigos ofrecidos por la defensa relatan hechos contradictorios entre ellos y ambos no tienen ningún punto en común con lo dicho por Camila Skoczdopola, quien atento la gravedad de las lesiones, la perdida enorme de sangre, la fractura de mi maxilar , el daño odontológico y el corte en el cuello, es lógico que no podía siquiera moverme ante la conmoción", agrega.

"Esta valoración absurda de la prueba, a todas luces sospechosa, ha sido tomada en consideración por el Sr. Juez de Garantías para beneficiar a los sobreseídos, sin contrastarla con el resto de las probanzas que hacen al derecho de la víctima a participar de un juicio justo y objetivo", concluye.