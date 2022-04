Cementerios, la desidia: Asociación de empresas fúnebres ya había advertido la problemática

Tal como lo informó El Marplatense, el Cementerio Parque fue víctima, una vez más, de una ola de robos: desaparecieron elementos de bronce como manijas y placas tanto de la puerta como de los cajones y se saquearon las bóvedas de un sector, entre ellas la del ex intendente Angel Roig. A partir de esto, familiares denunciaron un abandono total y falta de seguridad en todos los espacios del cementerio. La noticia se viralizó y fue imparable la catarata de comentarios que pidieron al intendente Montenegro tomar cartas en el asunto.

"Pienso que el director del cementerio sabe de la problemática que hay acá dentro, pero no sé si conoce el cementerio Parque. La otra vez estuvieron 8 personas, que los agarraron un par de familiares y dijeron 'ya nos vamos a encargar'. Hace dos meses que vinieron y todavía no se encargaron de nada, ni de poner un foquito. Nadie se comunica con nadie", dijo un vecino quien concurre habitualmente y fue a visitar la tumba de un familiar.

Desde la UCR emitieron un comunicado en el cual manifestaron su preocupación por las "más de 150 bóvedas fueron saqueadas. Una de ellas, la del ex intendente radical Ángel Roig", dijo el concejal Gustavo Pujato quien se acercó a las instalaciones del Cementerio Parque. “Lo que sucedió en las bóvedas del Cementerio Parque es realmente doloroso para toda la sociedad, pero principalmente para las familias de los difuntos. En particular como Radicales sentimos una profunda tristeza por el saqueo de la bóveda del ex intendente Ángel Roig”.

En este contexto, desde la Asociación de empresas de Servicios Fúnebres, afirmaron que "la situación es muy preocupante; nosotros desde la Asociación venimos enviando notas y teniendo reuniones con gente del cementerio por este tema que preocupa a toda la ciudadanía".

Sobre las medidas que tomaron, aseguró: "Nosotros el 14 de febrero fuimos con un servicio al sector bóvedas y notamos que habían empezado a vandalizar y sustraer las placas identificatorias de las bóvedas. Presentamos una nota al otro día en el Cementerio Parque, la cual no nos fue recibida y se la mandamos por WhatsApp al responsable del EMSUR: respuestas no obtuvimos".

"Para el 16 de marzo que volvimos a ir, nos encontramos con que ya estaban todas las bóvedas vandalizadas y faltaban todas las chapas identificatorias , incluso de familiares nuestros y a algunos titulares de cocherías también le han robado todo", continuó.

En cuanto a los antecedentes de estos hechos, Diego Carosone comentó que "en el Cementerio Parque, en particular en el sector bóvedas no había vandalismo, si bien el estado es malo, comenzó en el mes de febrero de este año. En el cementerio de La Loma sí hace más tiempo y se incrementó con el tema de la pandemia".

"Yo creo que al ir menos gente al cementerio se incrementó el tema del robo y ahí lo que tiene es que el daño es mayor porque por ejemplo, esas placas son parte del patrimonio funerario de la ciudad. Son cosas artísticas que no se vuelven a recuperar", agregó.

Por último, se refirió a su rol como nexo entre las familias y los responsables de los cementerios: "Lo único que nosotros podemos hacer es trasladarle toda las quejas de la familias a las autoridades de los cementerios, después nosotros no tenemos autoridad para hacer nada".