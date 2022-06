Guillermo Montenegro: "No es Uber sí o Uber no, hay un problema en la ciudad"

El Intendente Guillermo Montenegro, en conferencia de prensa previa al acto por el Día de la Bandera en la Plaza Manuel Belgrano, habló de diversas cuestiones referidas a la agenda de Mar del Plata, más allá del crimen de Martín Mora Negretti.

En este marco, dialogó con los medios sobre el turismo en el fin de semana largo, el conflicto de taxis vs Uber y la implementación de las fotomultas.

El segundo destino más elegido por los argentinos

La grandes expectativas respecto a este fin de semana se hicieron eco en gastronómicos, comerciantes y hoteleros que tuvieron una reserva superior al 70%. "La Feliz" quedó en el segundo lugar de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar del feriado puente.

"Obviamente no tenemos los números finales, pero cuando uno habla con los comerciantes, sumado a lo habitual que ocurre en el día del padre, hubo un movimiento importante y yo creo que es muy bueno todo lo que tenga que ver con el laburo en nuestra ciudad", manifestó Montenegro.

Taxis vs Uber

El conflicto por la llegada de las plataformas digitales de transporte ha estado en auge en el último tiempo en Mar del Plata. El Ente municipal de turismo presentó un informe positivo respecto al desembarco de la aplicación en la ciudad lo que generó cruces con distintos sectores gremiales de taxistas.

En esta línea, el Intendente resaltó: "No es Uber sí o Uber no, hay un problema en la ciudad que tiene que ver con encontrar un auto que te lleve y no tiene que ver con un horario, ni con el verano o la temporada, sino con que lo están sufriendo los vecinos".

"por eso es la colocación del GPS, para saber cuántos taxis tenemos en la ciudad, si es necesario ampliarlo o no y a partir de ahí poder determinar qué tipos de necesidades tienen los vecinos", sentenció.

Respecto a la falta de taxis y los reclamos por el servicio, dijo que "no tiene que ver con una aplicación o los taxis, sino con el servicio que necesitan los vecinos en nuestra ciudad para poder ir a laburar a la mañana, para volver a la noche del laburo o de un festejo familiar que uno toma la decisión de moverse en taxi".

"Es una cuestión de sentido común decir bueno, si no alcanza para tener claro cuántos taxis necesitamos, tenemos que tener claro cuál es el número de taxis que están circulando en la ciudad, eso nos va a dar la información para tomar mejores decisiones", agregó.

Implementación de las fotomultas

El 6 de junio, el intendente Montenegro dispuso que comience la implementación del sistema de fotomultas en Mar del Plata e instruyó que el destino del 100% de los fondos recaudados sea para políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial de forma exclusiva.

A través de un comunicado oficial, detalló que habrá un período de prueba de entre 60 y 90 días ajustar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito, instalar la señalética correspondiente y que los vecinos comiencen a adaptarse a esta nueva dinámica de circulación vehicular en la ciudad.

"Tenemos que hacernos cargo de los problemas de los vecinos y hoy en nuestra ciudad sabemos que se maneja mal. Es una herramienta más para cuidar la vida de los vecinos y no tiene que ver solamente con la fotomulta, sino con cómo hacés para reducir los accidentes viales que le cuestan vidas a los marplatenses y a quienes nos visitan", argumentó Montenegro.

"Una herramienta que usa el mundo, otros municipios más allá de los distintos colores políticos, y que ha dado resultado en una reducción si lo hacés dentro de una planificación", continuó.

En cuanto al dinero de las multas anunció: "Que quede claro que no está pensado en un fin recaudatorio ni mucho menos, uno lo que pretende con este tipo de acciones es que no haya multas, que uno vaya al cero, porque la gente maneja bien, estamos en el cero y no hay accidentes".

Por último, se refirió a la controversia en el tratamiento e implementación del proyecto: "Hace 6 meses que se estaba discutiendo en el Concejo, pasa el tiempo y hay que hacerse cargo. Me parece que yo tengo que hacerme cargo de los problemas y para eso me eligieron, para cuidar, es algo que estoy convencido que hay que hacerlo así", cerró.