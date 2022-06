Vieja Terminal, tierra de nadie: "Es imperioso que cambien al jefe de la Departamental"

Como respuesta a la gran cantidad de hechos delictivos y violencia en la Vieja Terminal, el Jefe de la Departamental aseguró, según fuentes relacionadas a este medio, que dispuso una serie de operativos cerrojo. Algo que según los vecinos, en realidad no se hizo.

Prostitución, narcomenudeo, robos, violaciones y hasta asesinatos destacan a la nueva Zona Roja de Mar del Plata y lo que ofusca a José Segovia son los artículos periodísticos que no hacen más que reflejar su falta de empatía con los vecinos de la Vieja Terminal.

"Honestamente estamos cada vez peor", comenzó en diálogo con El Marplatense la referente vecinal, Virginia Sosa. "Ningún comisario de zona quiere hablar con los vecinos. Tuvimos la violación de una chica y no se sabe si quien fue arrestado es el culpable, el caso de la granada quedó en la nada. Las cosas que se reflejan es gracias a los vecinos que estamos comunicados por el grupo de Whatsapp. Los operativos que se hicieron fueron gracias a las denuncias de los vecinos y el reflejo de los medios", sentenció la mujer.

"El jefe de la Departamental (José Segovia) no nos quiere atender, esto es zona liberada. Dimos todas las pruebas con filmaciones, fotografías, marcamos el corredor narco y no pasa nada. Los policías hablaron con nosotros, los que estaban parados en las esquinas y nos dicen que tienen órdenes que no pueden tocar a nadie, ni tampoco impedir el paso de nadie, solo tienen que estar parados allí y solo viernes y sábados. Los demás días no hay nadie, y están desde las 23 horas con el cono azul", detalló Sosa.

Asimismo, barajaron otra opción: "Hablamos con la secretaria de Seguridad, les expusimos una idea como “Ojos en Alerta”, con un grupo de referentes de vecinos y allí tenía que estar un jefe de operaciones de la departamental o la segunda, junto con alguien del COM, pero no hay nada. Esto es un arréglense como puedan ustedes, da una imagen triste", se quejó la vecina.

"Lamentablemente, si esto sigue así es imperioso que cambien al jefe de la Departamental. Ni el barrio, ni la ciudad se merecen vivir esto", cerró Sosa.