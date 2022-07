Muerte de Martín: "Los días después de lo ocurrido son terribles"

Familiares de Martín Mora Negretti y vecinos de la Vieja Terminal, se concentraron en la esquina de Rawson y Sarmiento para pedir justicia en el caso, seguridad en la zona y una junta de firmas para bajar la edad de imputabilidad.

Su amigo, Bruno, una de las victimas estuvo presente dialogó con El Marplatense y explicó: “Los días después de lo ocurrido son terribles, las pérdidas son dolorosas. Esperemos que se mueva como tiene que ser, estamos haciendo fuerza y ayudando a la familia. Yo estoy físicamente bien, pero el dolor es muy grande, no se vuelve a la normalidad de un día para el otro. Lo ideal es que se resuelva pronto, sabemos que todo se dilata mucho”.

Por su parte, Luis, el padre del joven asesinado mencionó: "Él estaba divirtiéndose, estaba buscando eso. No vendía droga, no mató a nadie. Mi hijo no murió de una puñalada, fue un ensañamiento, fueron 6 y quiero que esta gente se pudra en la cárcel".

Martín Mora Negretti, fue asesinado en Sarmiento y Rawson, había nacido en esta ciudad hace 30 años, pero vivía en Buenos Aires. El fin de semana extra largo del Día del Padre, decidió volver a la Costa Atlántica para celebrarlo y también festejar su propio cumpleaños, y lo mataron de seis puñaladas por la espalda en un hecho que aún resta esclarecer culpables.