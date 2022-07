Incertidumbre en el sector textil por la inflación y la falta de insumos

Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) sobre la situación del sector en un contexto complicado a nivel nacional y también global.

"La situación económica generó que haya que tomar medidas que por ahí sean preocupantes, porque hay muchos proveedores de insumos que dejaron de vender mercadería por la incertidumbre que existe con la asunción de la ministra de economía Batakis", comenzó diciendo.

"Estamos viviendo una situación difícil que lo vamos a ver reflejado en unos meses, no ahora. Es algo que venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo y hasta con el Banco Central que había categorizado a los permisos de importación", dijo.

"Únicamente se podía girar divisas a 180 días a proveedores, cuando comercializamos con el mundo. No podemos pagar así el mundo no funciona así, las cosas no suelen funcionar así. Quedamos en cola cuando queremos pagar a 180, en el caso de que te vendan, es una práctica que no es usual", aclaró.

"Hoy las fábricas están trabajando con el verano y planificando el invierno 2023. Sino podemos cerrar los negocios de la materia prima, perderíamos la temporada de invierno y es grave", sostuvo.

"Hay que decir que no solo padecemos la inflación local, también inflación en el mundo. En el contexto internacional, los fletes interoceánicos subieron hasta un 300% y los fletes provenientes de China han aumentado a un 1.000%. Estamos hablando en moneda dura no en pesos", concluyó.

