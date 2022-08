Predio de residuos: concejales lo recorrerán este miércoles

Tal como se informó en El Marplatense, la licitación por la operación y el mantenimiento del predio de Disposición Final de residuos ingresó en una etapa de expectativa, luego de la presentación del Pliego y la presencia en la comisión de Ambiente del HCD del titular del EMSUR, Sebastián D´andrea.

El pasado 7 de julio, el funcionario de Guillermo Montenegro acudió a la comisión que preside el concejal oficialista Agustín Neme para dar a conocer los detalles y alcances del Pliego.

Destacó que “se trata de un pliego de servicios” que posee previsiones ambientales como la “incorporación de tecnologías que reduzcan el volumen de descarga extendiendo así la vida útil del relleno sanitario” y que contempla además una “normativa legal adecuada que proteja los intereses de todos los marplatenses” ante eventuales incumplimientos del contratista.

D´Andrea subrayó que “lo que hoy opera en el predio es un relleno sanitario, indudablemente”, al describir las diferencias con el basural, de alto impacto negativo sobre el medio ambiente.

En este sentido, la edil de AM, Paula Mantero dialogó con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3) y dio su parecer: "En primer lugar, antes de la visita del titular del EMSUR al Concejo Deliberante, yo había requerido que fuéramos al predio, pero no sucedió. Fui por mi cuenta y no me dejaron entrar y tampoco tomar fotos", dijo la concejal.

Desde el Frente de Todos, a través de la concejala Sol de la Torre (vicepresidenta de la comisión), reafirmaron “la importancia de poder empezar a discutir por fin en el Concejo un pliego para un servicio tan esencial como el de la disposición final de residuos".

"La única forma de saber qué sucede con los residuos, poder intervenir y controlar su tratamiento es a través de una contratación que devenga de un pliego y de un proceso de licitación pública. Todo eso que desde hace más de un año estamos reclamando al Municipio desde nuestro bloque", enfatizó la edil.

El nuevo vínculo prevé un presupuesto mensual de $62 millones para cuatro años más dos de prórroga.

En ese encuentro, se acordó una visita al predio de basura, situación que se concretó en la mañana de este lunes, cuando Agustín Neme realizó la convocatoria para este miércoles a las 10,30.

Si bien la comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios se reúne los días jueves, consideraron que el miércoles es un día habitualmente con poca actividad, deslizando de ese modo que puedan asistir más allá de los concejales que la integran.

La invitación quedó hecha a todo el cuerpo, incluso de palabra del propio D´Andrea.