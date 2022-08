Predio de residuos: "El trabajo se está haciendo de forma absolutamente precarizado"

La Comisión de Ambiente del Honorable Concejo Deliberante aprobó este jueves por mayoría el pliego de licitación para la operación y el mantenimiento del predio de disposición final de residuos.

Sin embargo, continúan las repercusiones de la visita de los concejales y especialistas que notan las falencias y omisiones que presenta el proyecto.

En diálogo con Primera tarde Radio Mitre FM103.7, el Delegado Rectoral de la Universidad Atlántida Argentina Sede Mar del Plata, Marcelo Artime, manifestó: "No me encontré con el predio que yo conocí en el año 2012 donde se hicieron inversiones importantes, trabajando en conjunto con la entonces Secretaría de Medioambiente de Nación, que cumplía estándares internacionales y era motivo de visita de muchísimos técnicos de Latinoamérica".

Por el contrario, "nos encontramos algo que preocupa muchísimo. Sobre todo por dos cuestiones, una la social donde el trabajo se está haciendo de forma absolutamente precarizado, y la otra, en cuanto a la duración que tiene la operación actual en ese predio sin la construcción del módulo dos".

En esta línea y en un análisis más profundo aseguró que "hoy se ve un módulo que no le quedan muchos meses de operación. Cuando nos dieron a analizar el pliego vimos que la obra del módulo dos no está incluida, con lo cual se prende una alarma, habría que apurar muchísimo el diseño y la construcción para asegurar que el predio no quede colmatado y entremos en una situación de emergencia".

Al mismo tiempo, denunció que "la parte social no se entró a ver, no se mostró, pero sinceramente no hay que acercarse mucho para darse cuenta del grado de precariedad que tiene ese playón".

"Se están volcando toneladas y toneladas de residuos, por empezar en un lugar que no está habilitado ni apto porque no está impermeabilizado. Por más que uno pueda suponer que esos residuos no están mucho tiempo, obviamente cuando llueve dejan percolan y se ve al lixiviado a la tierra donde están apoyados", continuó.

"Ni hablar de la forma de trabajo absolutamente indigna de la pobre gente que está 'cirujeando' en los residuos. Siempre es interesante acercarse, pero te puedo decir que nosotros lo hemos visto a 70 metros y ya te das cuenta la situación absolutamente grave de ese playón social que de cuestión social no tiene nada", aseveró.

Por ello resaltó la importancia de la participación de la mesa dirigida por el señor Obispo Gabriel Mestre, ya que "son los que permanentemente en estos últimos años han asistido en un trabajo territorial muy importante al playón. La verdad que la mesa de la periferia no se saca una foto una foto cada vez que van, sino que lo hacen en silencio y colaborando en serio".

Desde un punto de vista más técnico, explicó que "tener una planta de tratamiento del exiliado y tener que llevar como se hace actualmente parte de líquido lixiviado hasta la planta de Camet, obviamente que es una falencia técnica. En los rellenos sanitarios de cualquier lugar, el lixiviado se trata en las plantas del propio terreno, no se anda transitando por la ciudad para llevar a tratarlo a otro lugar".

Además, "me llamó la atención que teniendo a pocos metros la planta de separación que opera la cooperativa CURA, que es patrimonio municipal y fue producto de una inversión importante por parte de la Argentina y el Banco Mundial, sea absolutamente ignorada en este pliego".

"Es un dispositivo que podría colaborar perfectamente con un pensamiento integral de lo que tiene que ver la gestión de disposición final de residuos. Me parece que es una omisión, no integrar una unidad amplia de la gestión de residuos con vistas a ponerla en valor para que la cooperativa pueda tener mayor volumen de separación de residuos y como consecuencia haya menos residuos que se entierren en el relleno sanitario", concluyó.