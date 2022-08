La historia sin fin: la escuela 38 continúa sin respuestas ante el reclamo por el edificio propio

La Escuela Secundaria Nº 38 continúa los reclamos por la sede propia. Luego de que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires diera a conocer oficialmente la compra de un edificio en el barrio Estación Norte. Aunque todo parecía solucionarse los docentes, alumnos y otras instituciones en condiciones similares tuvieron que salir nuevamente a las calles.

Marcelo Basso, docente de la Secundaria N°38 y delegado de Suteba, dialogó con El Marplatense, en el marco de la manifestación en las puertas del CEF y recordó que están allí dando clases “en aulas prestadas en condiciones precarias” y explicó: “Logramos que nos compren un edificio, pero para que esté en condiciones faltan muchas obras. Necesitamos poner la educación publica de pie. Es urgente que se tomen medidas".

"Lo último que tuvimos fue, hace 4 meses, una resolución del Ministerio de Educación de Provincia que se destinaban fondos para la compra. Pero no tenemos la menor idea de información y además hemos participar de la comisión de seguimiento y no nos dejaron participar. Hasta donde sabemos aun no tenemos edificio", remarcó.