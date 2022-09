Predio de basura: concejales visitarán la planta de reciclado para conocer su estado

El pliego de licitación para la operación y el mantenimiento del predio de disposición final de residuos ingresó en la etapa de discusión en la comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante, tras la aprobación en la de Ambiente con la abstención del Frente de Todos.

Este lunes, el Expediente Nº 1483 tuvo su primera instancia en la comisión que preside el radical Daniel Núñez. Al cabo de distintas posiciones quedó en comisión a la espera de una nueva visita al predio, en este caso al playón social, situación que se planteará al EMSUR.

El presidente de AM Horacio Taccone pidió rápidamente la palabra y propuso realizar "una visita a la planta social de separación de residuos" y argumentó que "no fue mala voluntad de las autoridades de no ir" pero "me parece apropiado poder hacerlo" y así "poder realizar las sugerencias para mejoras que tenemos para hacer", dijo.

Desde el oficialismo salió a dar su posición Agustín Neme, quien hizo un repaso de lo sucedido en ese sentido y dijo que "en Labor deliberativa está el compromiso para llevar una fecha y el formato para realizar esa visita".

Desde el Frente de Todos la edil Sol de la Torre (no siendo parte de la comisión tuvo el visto bueno del bloque de dar su posición; sí participó en Ambiente) consideró que "esperábamos en los últimos días desde Ambiente que el pliego tuviera mejoras luego de lo que manifestamos".

"Coincidimos que la política ambiental es deficitaria y no se hicieron modificaciones de ello hicimos una observación compartida y en relación a que no hay cuestión operatoria al playón social ni maquinaria para ello y tenemos pendiente la visita al playón y sobre el pedido de la concejal Mantero de escuchar a la Mesa de la periferia", enumeró.

De la Torre señaló que "he recibido mail de la ONG surfrider para ser escuchados; consideramos que la contratación directa no es el camino y estamos de acuerdo que quede en comisión hasta que podamos hacer esa visita planificada, escuchando a los bloques que quieren hacer mejoras. Y pedimos que el Expediente se modifique y se le realicen las mejoras necesarias".

Neme respondió que "no hay agregado al Expediente ningún pedido de concejales sobre consultas o propuestas. Pido que sean agregados para una respuesta formal al respecto".

"La realidad indica -agregó Taccone- que ya fue importante haber ido al predio. Ese hecho nos dio otro panorama más claro, pero por otro lado es necesario -para no perder el tiempo- escuchar a quienes hay que escuchar, como la Mesa de la periferia, y poner una fecha y después sí hacer las modificaciones y avanzar rápidamente en las modificaciones al Expediente".

Taccone pidió "tener un pliego que sea mucho mejor que el que nos han enviado", tras pedir escuchar a las partes y trabajar en el Expediente.

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro propuso, además, pensar en fechas para escuchar a quienes quieren dar posición sobre el tema.

Y puso en agenda el tema del nuevo módulo. "Si bien no está en este Expediente, está en el mismo tema", dijo. "Al módulo actual le queda un tiempito, algunos meses, por lo cual sabemos que las licitaciones suelen tardar, nos preocupa que el Ejecutivo siga dilantando la elevación del pliego de obras", sentenció.

"El Expediente se pone en tratamiento y como se dijo, está para sumar opiniones, sumarlas y hacerlas llegar. Es el proyecto del Ejecutivo y estamos para trabajarlo", cerró el presidente de la comisión, el radical Núñez.