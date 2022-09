Zona Roja: vecinos pedirán la Banca 25 e insisten por una reunión con Montenegro

Tras el reclamo realizado en la semana en Mario Bravo y 10 de Febrero para manifestar el malestar por la instalación de la Zona Roja en cercanías del Cementerio municipal, vecinos de cinco barrios llegaron el jueves a las puertas del municipio para que Guillermo Montenegro los atienda.

Se trató de un grupo de vecinos de los barrios Santa Celina, Don Diego, Las Canteras, Florencio Sánchez y Lomas del Golf quienes exigen que el jefe comunal les de una respuesta concreta a la decisión de instalar la Zona Roja sobre la avenida 10 de Febrero.

Y este viernes, se conoció que solicitaron la Banca 25 para el 22 de septiembre, pero insisten que el Intendente los atienda. De hecho, este viernes la presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Don Diego, Lucía Carrizo, junto a Lidia Berón (Las Canteras) expresaron que "vinimos ayer al municipio para que nos recibiera alguien y reclamar sobre el estado de la nota del 5 de julio por respuestas sobre la Zona Roja y nos reciban. No tuvimos respuestas y vamos a seguir insistiendo. Vamos a pedir un amparo a la Justicia".

"Los vecinos pedimos que la Zona Roja no vaya a nuestros barrios. Es un lugar que no corresponde, no cumple con la sanidad que debe tener, ni para los vecinos ni los que van a ir", añadió Carrizo.

"Vamos a seguir buscando todas las vías para que el Intendente nos reciba, nos escucha. Es como que no quiere escucharnos. Somos varios barrios los que estamos pidiendo una reunión con él", cerró.