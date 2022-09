Traslado de Zona Roja: "Ir a ese lugar, es ir a la muerte"

A través del reciente decreto Nº 1597, el intendente Guillermo Montenegro promulgó la ordenanza para reglamentar y regular la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública en el distrito de General Pueyrredon a partir de una presentación hecha por el oficialismo local que busca el ordenamiento de la Zona Roja.

Ante dicha cuestión, vecinos de los barrios Santa Celina, Don Diego, Las Canteras, Florencio Sánchez y Lomas del Golf se manifestaron en contra con un comunicado, se hicieron escuchar en la calle y hasta utilizarán el recurso de la banca 25.

Victoria Disalvo, referente de la "Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual", dialogó con Mitre Mar del Plata (FM103.7) al respecto.

"Estamos bastante preocupadas por todo lo que está ocurriendo. Atravesamos un momento bastante difícil, en donde el municipio de está criminalizando nuestra existencia básicamente. Está prohibiendo el ejercicio del trabajo sexual en todos los lugares, excepto en el cementerio o el basural que ahí existe. Lo que representa estar parada en ese lugar genera un escándalo institucional", comenzó diciendo.

"Tuvimos una reunión con los fomentistas y mañana vamos a hacer la conferencia de prensa a las 11 en el Instituto Movilizador", puntualizó.

"Ir a ese lugar es ir a la muerte, porque ayer los vecinos nos contaban que el municipio estaba diciendo que están haciendo instalaciones y la verdad es que no han puesto ni un foco. No hay nada, es un baldío en donde funcionaba un basural. Los medios te sacan la foto más linda pero los vecinos nos contaban que es una zona totalmente despoblada. No hay luz", remarcó.

"Nadie va a ir a trabajar a una zona donde no tiene ninguna seguridad ni un foco. Me parece irreal, ilegislable y yo creo que Montenegro, en parte, sabe que esto no va a ocurrir. Sabe que la zona roja no va a ser ahí. Lo que va a pasar es que las zonas rojas van a seguir siendo donde son pero bajo un clima mucho más hostil, con la policía persiguiendo. Ahora con una ley que nos criminaliza, los vecinos también", explicó.

"Nuestra postura contra la ordenanza es 'caminar no es delito', o sea no pararnos en una esquina, sino caminar. Así no habrá pruebas de que estas ejerciendo el trabajo sexual. Le da un montón de arbitrariedad a la policía de decidir si estás haciéndolo o no. Es un atentado contra la identidad de género, porque le puede pasar a una compañera que no está ejerciendo", dijo.

"Nosotras nos reunimos con derechos humanos de municipalidad y les propusimos la zona de Champagnat, que es una zona en donde funcionó durante 20 años, que no hay frentistas y no hubo casi conflicto. El colectivo propuso la Plaza Rocha, porque hay un par de cuadras que no tienen frentistas, que tienen calles, que también es una zona histórica de trabajo sexual", sostuvo.

"Lo que nosotras vamos a proponer es volver a negociar esta zona, porque no hay posibilidad de que la zona roja funcione en ése lugar. Lo que va a ocurrir es un conflicto tremendo que queremos evitar. Tenemos miedo de ir a ir. Hay una normativa que nos criminaliza, da multas de $800mil y 30 días de arresto solo por estar parada en la calle", agregó.

"Espero que nos podamos reunir con Montenegro, que nos den las zonas que pedimos y que no haya conflicto. Nos estan quitando el trabajo. No solo estamos hablando de mujeres trans, también de madres, mujeres "Cis" que sostienen sus hogares, sus familias y a ellas también les están scando el trabajo", concluyó.

