Nueva manifestación por el traslado de la Zona Roja

Esta tarde las Trabajadoras sexuales y fomentistas se manifestaron en las puertas del Palacio Municipal de Mar del Plata, para volver a pedir la negociación de las zonas y además una reunión con el intendente Guillermo Montenegro.

Victoria Disalvo, referente de la "Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual" comentó que propusieron la zona de Champagnat, "que es una zona en donde funcionó durante 20 años, que no hay frentistas y no hubo casi conflicto y la Plaza Rocha, porque hay un par de cuadras que no tienen frentistas, que tienen calles, que también es una zona histórica de trabajo sexual".

A raíz de la disconformidad con la nueva zona asignada, tanto de las trabajadoras como de los vecinos, Victoria dijo que no irán a trabajar allí porque es una zona "despoblada donde no hay nada, es un baldío en donde funcionaba un basural" y que la solución será mantenerse en donde ya están trabajando pero con la iniciativa de "Caminar no es delito" y así no habrá pruebas de que están ejerciendo el trabajo sexual.

"Hay una normativa que nos criminaliza, da multas de $800mil y 30 días de arresto solo por estar parada en la calle y tenemos miedo", concluyó Victoria Disalvo.

A través del reciente decreto Nº 1597, el intendente Guillermo Montenegro promulgó la ordenanza que comienza a regir mañana, para reglamentar y regular la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública en el distrito de General Pueyrredon a partir de una presentación hecha por el oficialismo local que busca el ordenamiento de la Zona Roja.

Ante dicha cuestión, vecinos de los barrios Santa Celina, Don Diego, Las Canteras, Florencio Sánchez y Lomas del Golf se manifestaron en contra con un comunicado, se hicieron escuchar en la calle y utilizaron el recurso de la banca 25.