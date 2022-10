"En la licitación del predio de residuos está en juego el cuidado del medio ambiente"

Durante la pasada semana, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el pliego para licitar la operación y mantenimiento del predio de disposición final de residuos del distrito de General Pueyrredon. Se trata de un negocio de 5 mil millones de pesos.

El interbloque de ediles de Juntos por el Cambio y el concejal Nicolás Lauría votaron a favor, mientras que el Frente de Todos, Acción Marplatense y el libertario Alejandro Carrancio no acompañaron el expediente impulsado por el Ejecutivo local. Finalmente, tras un acalorado debate, y donde existieron graves denuncias de "direccionamiento del pliego", el empate lo destrabó con su voto doble la presidenta del HCD, la radical Marina Sánchez Herrero.

Por otra parte, tal como adelantó El Marplatense, la reconocida empresa Estrans SA presentó una innovadora Iniciativa Privada con el objetivo de concretar obras de infraestructura para la construcción de un nuevo módulo y ampliación del predio de disposición final de residuos del distrito de General Pueyrredon y mejora de la planta social, y además la operación por el tiempo que implica la capacidad de disposición de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), entre 8 y 10 años.

Tras lo ocurrido en la última sesión del cuerpo legislativo, El Marplatense entrevistó la Dra. Elena Verano, representante legal de Estrans SA.

-Doctora, pudieron avanzar algo desde la última vez que conversamos en cuanto a la propuesta que la empresa presentó al municipio? ¿Pudieron reunirse con el Ejecutivo?

-La verdad es que la propuesta de Iniciativa Privada, que incluye un ambicioso programa de inversión de nuestra empresa, donde nosotros financiamos totalmente la construcción de un módulo o celda que daría respuesta a las necesidades de disposición de residuos de Mar del Plata por un plazo mínimo de entre ocho años y diez años, no ha merecido hasta el momento ninguna respuesta por parte de la administración municipal.

-¿Qué día de este año presentaron la Iniciativa Privada?

-Nosotros la propuesta de Iniciativa Privada la ingresamos el día 13 de setiembre, hace más de un mes, y en cualquier caso lo que nos llama la atención en la falta de respuesta no es tanto la demora administrativa como la inminencia de la colmatación del actual módulo en operación en el relleno sanitario, que por otra parte fue construido por Estrans, con lo cual tenemos certeza de que, de estar haciéndose bien las cosas -lo cual nosotros hoy estamos afuera del predio y por tanto desconocemos-, en un plazo muy breve, no más de tres meses, el municipio no tendría donde disponer los residuos que generan los marplatenses y batanenses.

-¿Qué tiempo se necesita para la construcción de un nuevo módulo?

-La construcción de un módulo es una tarea que demanda un plazo mínimo de 90 días "si el tiempo acompaña", a lo que debe sumarse el inconveniente en la provisión de insumos importados (membranas necesarias), y para colmo de males justo al inicio de una temporada turística que se anuncia en números récords de ingreso de personas a la ciudad. Un escenario que debería preocupar no solo al Ejecutivo, sino también a los integrantes del Concejo Deliberante local; y es por ese motivo que nosotros acompañamos a todos los estamentos copia de la Iniciativa Privada, no habiendo tenido ninguna respuesta hasta el presente.

- Me imagino que usted tiene conocimiento que la semana pasada se aprobó en el Concejo Deliberante el pliego para la licitación del predio de disposición final de residuos. ¿Cómo queda la Iniciativa Privada a partir de ello?

-Bueno, en principio la aprobación del pliego enviado por el Ejecutivo, en tanto el Emsur no publique la convocatoria a la licitación, es apenas un marco normativo sin ninguna consecuencia práctica toda vez que aún no hay una convocatoria en marcha. No sabemos qué determinación va a tomar el Ejecutivo en cuanto a nuestra Iniciativa Privada, pero podemos decir que hoy por hoy los criterios de oportunidad y conveniencia para el Municipio siguen incólumes, pudiendo declarar de interés municipal nuestra propuesta que, dicho sea de paso y bien vale aclararlo, también en tal caso derivaría finalmente en un proceso de concurso de ofertas.

-¿En qué hace foco la Iniciativa Privada presentada por Estrans SA?

-No debe perderse de vista que la Iniciativa Privada hace foco principalmente en las obras de infraestructura que son necesarias y urgentes, y que el pliego no contiene. Es lo que hasta aquí venimos manifestando, en cuanto a que la propuesta de Estrans es verdaderamente superadora a lo que actualmente tiene el municipio.

- Si el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) publica la convocatoria a la licitación, ¿Ustedes van a participar de la misma? ¿Tuvo oportunidad de ver el pliego? ¿Qué opinión le merece?

-Bueno, en función de lo que veníamos hablando, esto es la Iniciativa Privada presentada por Estrans -que, aclaro, demandó un esfuerzo muy importante de todo nuestro equipo técnico y profesional-, si el Municipio finalmente avanza con la licitación en los términos propuestos por el Emsur, la empresa deberá considerar todas las alternativas que se derivan del marco normativo contenido en el pliego. Ello como primera medida, y sin perjuicio de la concurrencia a la licitación por parte de Estrans. En cuanto al pliego en sí, nosotros observamos -y sabemos que ha merecido certeras críticas en tal sentido- que en lo que refiere a las empresas que están en condiciones de participar comete un evidente error al habilitar como antecedentes válidos a empresas que poco y nada tienen que ver con la materia licitada.

-Por ejemplo...

-Por ejemplo, se permite que empresas de transportes de residuos puedan operar un relleno sanitario, que demanda incumbencias de la ingeniería civil y de la ingeniería química que le resultan totalmente ajenas. La verdad es una forma artificial de generar antecedentes en favor de quienes carecen de toda experticia, y muy cuestionable además desde el punto de vista del Derecho Ambiental; porque ello es esencial, y no debe olvidarse nunca, que la actividad comprometida en un Centro de Disposición Ambiental es principalmente la preservación del ambiente y los daños que por impericia se pudieran ocasionar al mismo acarrean severas consecuencias jurídicas.

- ¿Pudo escuchar la sesión del último jueves del Concejo Deliberante, cuando se aprobó el pliego? ¿Qué opina respecto de las manifestaciones del concejal de la UCR, Daniel Núñez, que vinculó a Estrans con maniobras junto con un sector político opositor de la ciudad? Concretamente con Acción Marplatense.

-Sinceramente agradezco la pregunta. Me sorprendió en verdad esa acusación, que no se condice ni siquiera con su propia exposición, donde no hizo otra cosa que elogiar el trabajo que realizó Estrans cuando la Ceamse estaba a cargo del predio. Jamás nuestra empresa tuvo relación alguna con partido político marplatense, siendo siempre nuestra actividad a la luz del sol, profesional y proactiva para dar solución a los problemas ambientales de Mar del Plata. Yo al señor Núñez no lo conozco, como no conozco a ningún concejal; porque incluso nosotros cuando presentamos la Iniciativa Privada le enviamos copia de la misma a todos los presidentes de bloques, y a la presidencia del Concejo Deliberante.

-¿Tuvieron alguna tipo de inquietudes o preguntas institucionales desde el Concejo Deliberante tras la presentación de la Iniciativa Privada?

-Hubiéramos esperado antes bien que el concejal Núñez, como el resto de los funcionarios, nos convocaran para hablar de una propuesta tan relevante, como debería ser una inversión privada de 2250 millones de pesos, y no pretender ensuciar a una empresa como Estrans, que tiene una trayectoria intachable que otros actores no podrían exhibir. Porque en eso también quiero, ser claro, este concejal -evidentemente habrá tenido un mal día- se refirió a Estrans como “la ‘otra’ empresa que está peleando por operar el predio”. ¿Qué significa eso? ¿Hay otra empresa antes, de la cual nosotros resultaríamos la piedra en el zapato?

-¿Esto tendría que ser aclarado por el concejal radical?

-Realmente me gustaría que esa cosas no se dejaran pasar y el concejal Núñez lo aclarara. Le haría bien a Mar del Plata, sobre todo con un pliego que en verdad, como dije antes, tiene seriamente cuestionada su transparencia. Yo, de mi parte, y si Núñez no tiene inconveniente en recibirme, estoy dispuesta a reunirme con él para contarle lo que hace Estrans y lo que ofrece a la ciudad.