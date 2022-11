Desalojo en Las Heras: "No gustó a los vecinos lo que dijo el Intendente"

Las familias que habían tomado los terrenos municipales decidieron, tal como lo adelantaron, abandonaron las tierras de forma pacifica. Y, vaya paradoja, los vecinos de los barrios salieron a apoyarlos: "Son gente que sabe trabajar, no delincuentes, y no tienen donde vivir", expresaron a los medios de prensa en el lugar.

Fue en el marco de un operativo policial con 300 agentes de la bonaerense y del sector especializado UTOI.

Sin embargo, aprovecharon la ocasión para hacer un corte total de la avenida 39, a la altura del Polideportivo Municipal, en reclamo de tierras y viviendas.

La decisión surgió a partir de que desde el Municipio prometieron una mesa de diálogo para determinar las formas de asistir a las familias que recurrieron a la toma para poder construir sus casillas.

"Ellos nos prometieron que si nos íbamos pacíficamente, tendríamos una mesa de diálogo, por lo cual decidimos por nuestra cuenta retirarnos. Vinieron hoy y se encontraron con que está todo vacío para que no haya violencia ni represión", manifestó una de las mujeres que participó en la toma de terrenos.

Para evitar complicaciones y disturbios, fueron citados distintos sectores como la Defensoría del Pueblo. En su representación estuvo Fernando Rizzi, que explicó que "hemos sido convocados por la Justicia para ver el procedimiento y que se desarrolle de una forma pacífica, garantizar que se haga en forma ordenada y respetando los derechos de los ocupantes".

"Tiene razón el dirigente de la asociación de Fomento, esta gente no tiene dónde vivir. Y acá ponen a todos en la misma bolsa y no es así. El reservorio, que está estancado", dijo una vecina en el lugar.

"Acá no son delincuentes, hay electricistas, albañiles, pero acá no se hizo la obra que estaba planificada, de parquizar y acá no hay nada hecho. De Juan B. Justo para acá se vienen todas las familias", dijo Ana, del barrio Las Heras quien se definió además como una colaboradora de Zoonosis.

"Yo le quiero decir al señor Intendente que yo le pago el sueldo a él y al secretario de seguridad que solo vino al Polideportivo y no acá; hace 15 días cumplimos el 7 años del Poli y no quiero que diga lo que dijo: que a estos delincuentes los va a sacar como sea...", y fue aplaudida por los presentes.

En tanto el Padre Hernán, de la parroquia de Santa Rita sostuvo que "esta gente tiene que tener un lugar donde dormir esta noche", recalcó que "la mesa de diálogo será en la sociedad de fomento de Santa Rita". También se vio en el lugar a la Hermana Marta.

"El Obispo pidió que la Mesa del diálogo estuviera presente", aunque reconoció que "debió haberse hecho ayer la mesa esa", antes del desalojo.

"Aquí los vecinos no hacen esto por un posible negocio, acá lo hacen por una necesidad real. Pensemos en el otro, acá estamos en una situación crítica y siempre se criminaliza al pobre. Esta gente se va a quedar en la calle, planteemos algo serio; la gente la está pasando muy mal", dijo un referente de la asociación de Fomento de Las Heras.

Pidió "que se pongan a laburar en serio" y que "tenga empatía el poder político". El vecinalista dijo que "recién hoy vino Desarrollo Social, el SAME, acá había gente golpeada, con esguinces y nadie vino antes. Y hoy llegan todos...", recalcó.