Maratón: Montenegro reconoció que hubo discriminación y le pidió a la empresa que cumpla con los premios

El Maratón de Mar del Plata en el centro de la escena local y Nacional. Lamentablemente por una noticia de discriminación a atletas discapacitados y la crítica lanzada por la múltiple campeona Florencia Borelli en las últimas horas, sumada a los comunicados del INADI y de la Defensoría del Pueblo, obligaron al intendente Guillermo Montenegro a pronunciarse sobre ese tema y las falencias que mostraron los competidores sobre el evento.

Todo comenzó cuando una persona se presentó en la sede nacional del INADI para mostrar su descontento en la entrega de premios de la competencia: los atletas discapacitados recibieron menos dinero que los convencionales, fue el reclamo y solicitó al mismo tiempo una adhesión del público desde el sitio Change.org cuya petición reunió más de 20 mil firmas en unas horas.

El descontento llegó a las oficinas del Defensor del pueblo de la provincia Guido Lorenzino y, en Mar del Plata Eduardo Carnicero contó que “acá hay una clara falta de los organizadores y del Municipio que es quien contrata a la empresa”.

Carnicero señaló a medios marplatenses que “esto debe servir de aprendizaje para lo que viene si es que no se tomaron decisiones acertadas en este caso”.

El caso tuvo rebote inmediato en las redes sociales desde donde mostraron su repudio al accionar del estado local. Florencia Soto, guía de personas en situación de discapacidad visual, y que forma parte de la comision directiva de la ONG Guias a la Par, como Secretaria, sostuvo que “es lamentable que haya sucedido esto”.

“La discriminación existió y lo lamentable además es que hasta a uno de los chicos les dieron una medalla equivocada. Ni hablar del dinero que les correspondía que no se equiparó con lo que conocemos como atletas convencionales”.

Ante todo ello, el intendente Guillermo Montenegro quien el domingo participó del acto de largada del evento que reunió a casi 9 mil atletas, muchos de ellos ciegos y con sillas de ruedas que compitieron con la misma ilusión que los que llegaron de todo el país, salió a hablar del tema ante una pregunta puntual en el evento de InfoLab.

Este miércoles, en instalaciones de la Torre Tanque, el jefe comunal dijo que "es una empresa privada la que organiza el Maratón y tengo claro que hubo cuestiones que tuvieron que ver con la discriminación en discapacidad y que yo no voy a permitir".

"La empresa va a tener que cumplir con lo que corresponde de los premios sino no va a poder trabajar más con nosotros. Nosotros no permitimos la discriminación y esto lo habló el director de Discapacidad (por Marcos Folgar) con la gente del EMDER. Más allá de las cuestiones organizativas que podemos modificar pero no voy a permitir que haya discriminación en mi ciudad".