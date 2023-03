Toma de terrenos en Las Heras: "Nos tendrán que dejar quedarnos porque esto es un descampado"

El barrio Las Heras padece una nueva toma de terrenos a menos de 6 meses de la última en donde las familias se habían instalado en terrenos municipales . En esta oportunidad, la zona tomada es en Fortunato de la Plaza entre Vignolo y Olazar, donde casi 50 familias se instalaron en busca de un lugar donde vivir.

La concentración inició el pasado domingo con dos personas y rápidamente un centenar se sumó con carpas para delimitar las tierras. Esta situación se dio a conocer porque varios vecinos dieron aviso a las autoridades quienes el miércoles pudieron acercarse para charlar con los ocupantes del terreno.

Una de las participantes de la toma, Camila, dialogó con El Marplatense y explicó: "Somos todos vecinos del barrio que queremos nuestras casas porque vivimos con nuestros abuelos y papás. Supuestamente todo esto no tiene dueño, era de Carmona decían pero como el hombre falleció, nos quedamos acá. No hay ningún dueño no hay nadie que aparezca".

"Hablamos con la policía, con la gente de Desarrollo Social y dijeron que si nos quedábamos no iban a abrir las calles. Somos más de 40 familias, porque hoy ya se sumaron más y hace al menos 3 días que estamos acá. Hay personas que están desde el domingo", dijo una de las ocupantes.

"Nos tendrán que dejar quedarnos porque esto es un descampado. Ahora estamos esperando que aparezca algún dueño. Nosotros queremos quedarnos pero lo que pasó en la toma de hace unos meses acá a unas cuadras, es muy entendible porque hay un pozo por donde pasa el agua", aclaró Camila.

"Yo no tengo trabajo pero la mayoría de la gente si. Algunos trabajan en el pescado o en las obras. Acá vivimos todos en casillas porque está todo caro. Yo recibo hace 5 meses nada más una ayuda del estado, es un plan al que me hizo entrar una amiga pero hay que ir. Ahora no puedo porque tuve un accidente y estoy embarazada pero iba y ayudaba en un comedor del barrio", mencionó una de las integrantes de la toma.