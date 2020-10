Inseguridad en El Martillo: "Queremos un Domo, que no se enferma de coronavirus"

Por Marcelo Marcel

Cumplió dos meses el reclamo de los vecinos de El Martillo en su pedido desesperado para que les coloquen una cámara Domo conectada al COM y que las patrullas puedan brindarle mejor seguridad ante la crecida de delitos, arrebatos y entraderas a las viviendas que se registran a cualquier hora del día.

"Vamos a presentarle una nota a Oroquieta con pasos formales para pedir principalmente un domo, porque el patrullaje ya sabemos que dura dos días", expresó a El Marplatense Santiago Sanz, vecino del barrio.

"Los vecinos estamos hartos de los robos", agregó después uno de los referentes de ese barrio que visibilizaron los pedidos y tuvieron difusión en los medios locales.

Desde ese momento y hasta hoy, no hay tenido respuestas de parte de la secretaria de Seguridad comunal. Sí pudieron tener un contacto con el Jefe Departamental a través de un contacto realizado por el Foro.

Sanz planteó que hay domos ubicados en Génova y González Chaves y en Fortunato de la Plaza y Peralta Ramos, pero que los "delincuentes los esquivan y pasan por González Chaves y Puan, y se ha convertido en una peatonal de afanos, de noche y de día", explicó.

"Por eso necesitamos ahí un domo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que filme 360° con un operador viéndolo, para que no nos sigan afanando en estas calles. Venimos sufriendo una escalada de hechos violentos", expuso Sanz.

Para los vecinos, la colocación de esa cámara solucionaría muchos problemas: "no se enferma por coronavirus, no necesita combustible, no se distrae con el celular y en caso de que no haya operadores, con un fiscal se puede indagar al secretario de Seguridad o al operador por incumplimiento de deberes de funcionario público", remarcó indignado el vecino.

"En Puan, pasando Casildo Villar, se metieron a arrebatarle lo que tenían. Agarraron a la hija de los pelos. La patrulla Municipal pasa pero mirando el teléfono...qué prevención pueden hacer?", se preguntó luego.

Comentaron que han tenido que colocar, desde la crecida del delito, un total de 9 alarmas vecinales "para estar comunicarnos y más alertas" y han tenido que invertir en "reflectores de LED con sensores de movimiento y luminarias vecinales, todo a costo nuestro, para sentirnos un poco más seguros".

Los vecinos que se manifestaron más de una vez para hacer público el pedido de más seguridad y la instalación de la cámara Domo aseguran que "la policía local se fue del barrio hace cuatro meses", algo que hablaron con las autoridades policiales en su momento.

"Tenemos el apoyo del Foro de Seguridad pero los políticos no nos escuchan. Estamos terminando de juntar firmas para elevar el pedido en el COM a Darío Oroquieta que no nos responde a ningún llamado", cerró con bronca Santiago.