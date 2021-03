Un jueves plagado de protestas en el microcentro

Mar del Plata vivió una jornada cargada de manifestaciones y protestas, realizadas por diferentes sectores de la sociedad que llevaron su reclamo a las calles para hacerse visibles.

Organizaciones sociales, trabajadores del transporte, pequeños productores e investigadores eligieron este jueves 18 de marzo para visibilizar sus problemáticas en la ciudad.

***

Organizaciones sociales se manifestaron frente a la municipalidad, en el marco de una jornada nacional de protesta, para solicitar al Gobierno local, Provincial y Nacional por "trabajo a las cooperativas sociales, urbanización de los barrios populares, el plan Potenciar Trabajo y mantener la ayuda a comedores comunitarios".

"Estamos reclamando mejores alimentos para comedores y merenderos. Se ha frenado el refuerzo alimentario, lo que implica que las familias no puedan recibir los nutrientes necesarios para una buena salud. En ese marco reclamamos que se reactive el refuerzo alimentario, junto con otros ejes que son la vivienda digna, salarios que hoy están por debajo de la canasta básica", afirmó Lorena Quiroga, referente de Barrios de Pie.

***

Transportistas del área de discapacidad volvieron a realizar un paro y movilización a nivel nacional para reclamar una actualización "urgente y retroactiva" de sus aranceles.

El sector, gravemente afectado por la pandemia, buscan lograr una suba del 30%. En Mar del Plata, la situación es crítica. Según manifestaron, hay "40 camionetas menos trabajando", lo que deja a jóvenes con discapacidad sin poder asistir a sus tareas, terapias y escuelas.

"Se trata de un problema que venimos sufriendo históricamente. Tuvimos solamente un 10% de actualización desde octubre del 2019. Así, es imposible seguir sosteniendo así la actividad, lo que hace que acá ya haya 40 vehículos menos trabajando y otros tanto que están guardados", informó Juan Goldar, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad.

***

El Frente Piquetero de Lucha realizó este jueves una manifestación y concentración en Mar del Plata para reclamar un aumento del salario mínimo, vital y móvil y que el Gobierno se comprometa a garantizar las condiciones para el acceso a la educación.

Mientras en el país se movilizaron más de 100 mil personas, en la ciudad el reclamo es llevado adelante por 2 mil manifestantes y organizaciones como el Polo Obrero, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y Votamos Luchar.

"Empezamos en el Consejo Escolar, donde dejamos una nota defendiendo la educación pública porque comenzaron las clases, pero los gobiernos no han garantizado las condiciones, no hay conectividad o becas y los alumnos que toman el Costa Azul no tienen un boleto educativo gratuito", explicó Walter Orozco, del Polo Obrero.

***

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizó este jueves intervenciones callejeras en ocho semáforos de Mar del Plata para apoyar el tratamiento de la Ley de Tierra Techo y Trabajo y la campaña de vacunación, en el marco de una jornada nacional.

La iniciativa comenzó a primera hora y tuvo lugar en Luro y 180, Ruta 88 frente Cerenil, Batán, Avenida 39 y Peralta Ramos, Avenida 39 y Polonia, Mario Bravo y Edison, Estrada y la Costa, Scaglia y la Costa.

Sin interrumpir el tránsito, con distanciamiento, los cuidados del caso y entregando volantes, los manifestantes también reclamaron para que la "deuda ilegitima y fraudulenta con el FMI se investigue y no se pague".

***

Ya en horas de la tarde, trabajadores del CONICET realizaron un cartelazo. La medida de fuerza, que incluye un paro, continuará este viernes. Denuncian recortes en sus salarios y piden mejores condiciones laborales.

"Tras muchos años de pérdida sostenida del poder adquisitivo de nuestros sueldos, la paritaria 2020 volvió a consagrar un recorte en los salarios reales. Los aumentos del último año, sumando los bonos y montos diferenciados por escalafón conseguidos gracias a la lucha, se ubican entre el 20 y el 25%, un porcentaje insuficiente frente a la inflación acumulada del 40%. El acuerdo paritario de diciembre, cuya primera cuota recién cobramos en marzo y la última se cobrará en junio de 2021, ya fue licuado por la inflación", denunciaron en un comunicado.

***

La Asociación de Pequeños Productores de General Pueyrredon realizó una concentración y un "verdurazo" en la Iglesia Catedral de Mar del Plata para denunciar sobreprecios en mercados de la ciudad y visibilizar los problemas del sector.

La medida comenzó a primera hora en pleno centro. Allí, los trabajadores regalan verduras e informan su reclamo a los vecinos que se acerquen: un precio sostén para los productos y el apoyo municipal para la construcción de un mercado comunitario.

"Este verdurazo es una forma de visibilizar los problemas de los pequeños productores, que son muchos. En el campo nos están pagando un cajón de tomate $300 y en el mercado esta $2 mil. Queremos un precio sostén para las verduras", explicó el referente Plácido Vaca.