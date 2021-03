Montenegro, sobre el transporte y la construcción: "Que aprueben los proyectos o presenten propuestas"

Ante las demoras en la aprobación de los expedientes, el intendente Guillermo Montenegro sostuvo que el tratamiento del nuevo Pliego del transporte público de pasajeros y el plan de Reactivación para la construcción, que actualmente están en discusión en el Honorable Concejo Deliberante, son "necesarias para los vecinos" y dijo que es "clave la celeridad de los tratamientos con seriedad".

En ese sentido, el jefe comunal no dudo en afirmar que el "disenso es bueno" pero "siempre que haya propuestas".

En diálogo con CNN Radio Mar del Plata, en la FM 88.3, Montenegro no esquivó a ningún tema de los que se le plantearon. "Nosotros presentamos un Pliego del transporte para que se discuta. Creo que se ha hecho un buen trabajo con muchas reuniones y exposiciones", sentenció. "Que se discuta con propuestas, digo, si esto no me parece, vayamos por este lado", graficó.

El transporte público tiene mucho para mejorar. Por eso presentamos SITU, el Servicio Integrado de Transporte Urbano que queremos para nuestra ciudad, pensado con los vecinos y en base a sus necesidades para resolver una demanda histórica de Mar del Plata. pic.twitter.com/ZUcdqr2RLg — Santiago Bonifatti (@SBonifatti) October 15, 2020

Tal como adelantó El Marplatense, tras tres meses de debate, el proyecto del Pliego del Transporte público de pasajeros tuvo dictamen favorable en la comisión de Movilidad Urbana este lunes en la votación donde prevalecieron los votos de Juntos por el Cambio en tanto el Frente de Todos y Acción Marplatense se manifestaron en contra. Ahora, el expediente ya tiene su giro a la comisión de Legislación.

Por su parte, el expediente sobre los incentivos para la Construcción fue elevado el pasado 7 de octubre con una serie de beneficios que imponen al sector una inversión necesaria para una ciudad con altos índices de desempleo: la UOCRA, el Foro de la Construcción, el colegio de Arquitectos y la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios se manifestaron en favor y fueron los actores que, a su modo, presionaron para que la comisión de Obras apure el tratamiento. Avalaron lo que la secretaría de Obras comunal presentó.

Ello no ocurrió, de hecho. Hubo demoras. El Expediente fue "descuartizado" y logró una primera y rápida aprobación en un tema que el propio Intendente propuso como eje de campaña: el Distrito Tecnológico.

En un año muy difícil, y de cara a un 2021 con sólo 25,000 metros aprobados (no llega al 15% de lo habitual); es que insistimos con el pedido de apoyo al @concejomdp para lograr la pronta aprobación del Plan de Reactivación para el Sector presentado por la @munimardelplata https://t.co/7C4RHl4vUl — Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios MdP (@camara_mdp) November 15, 2020

Estará emplazado en una zona que se revalorizará a partir de esta propuesta. El Intendente celebró esta decisión que "va a representar más trabajo para los marplatenses y un empuje para la industria del conocimiento que viene creciendo muchísimo en nuestra ciudad".

Presentamos el Plan de Reactivación de la Construcción con el que apuntamos a que se generen más puestos de trabajo. Seguimos trabajando para reactivar la economía de nuestra ciudad. pic.twitter.com/LClcB5iuip — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 13, 2020

Además, de acuerdo a la ordenanza aprobada, se constituirá un régimen promocional para la construcción de obras nuevas y/o ampliaciones existentes en el polígono conformado por las calles San Martín, Guido, Tres de Febrero y Chile, de cuatro barrios de la ciudad: Don Bosco, Estación Norte, Sarmiento y Nueva Pompeya.