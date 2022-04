El secretario de Gobierno del municipio, Santiago Bonifatti, dialogó con Hora 19 programa que se emite recientemente por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3). El funcionario municipal habló de todo con Charly Walker.

Consultado sobre los debates que se dan en el HCD y el rebote político de los mismos, Bonifatti dijo: "Lo político ha estado presente en años electorales y años que no hay elecciones. Los debates y planteos tienen que estar como pasó con el pliego del transporte el año pasado o con las fotomultas o el reconocimiento facial de delincuentes, por ejemplo. La mayoría opositora le dijo que 'no' a todo esto. Se ha querido poner el foco en otro lado. Hay una derrota en darle una respuesta a los marplatenses, hay bloques que se oponen a todo. El Frente de Todos no ha acompañado ningún proyecto presentado por Montenegro".

"Está claro que los datos personales se van a resguardar y que no hay fines recaudatorios, sino mejorar la seguridad a través de la teconología, para los marpaltenses y batanenses", aseguró.

"Me llama la atención hay posiciones negativas para todo hasta para la Zona Roja y no es porque falta de diálogo", disparó.

Subsidios para el transporte

En cuanto a los reclamos por mayor cantidad de subsidios para el transporte público de pasajeros, Bonifatti dijo: "Estamos insistiendo, ya es como la sexta vez que en dos años de gobierno hacemos el pedido por los caminos formales. Pero no hemos tenido respuesta del Gobierno Nacional, tampoco el provincial"

"Hemos planteado al Ministerio de Transporte de Nación por la fuerte discriminación que hay respecto al AMBA. Hoy, esa desigualdad, marca que el pasajero en Mar del Plata paga el 75% del pasaje y se le subsidia el 25%. Cuando en la zona metropolitana de Buenos Aires es al revés. Por eso, cuesta 20 pesos. La desigualdad se incrementa y es cada vez peor", concluyó.

GPS y taxis

"Creo que hay algunos sectores no entienden el objetivo es mejorar los servicios porque los vecinos hoy se quejan y mucho. Primero porque no teníamos servicios nocturnos y hoy sigue bastante complicado. El gps es un sistema de control y es un botón antipánico. Los sectores mayoritario se han ido adaptando", dijo en relación al nuevo sistema que se quiere implementar a partir de junio.

"El camino del buen servicio es la idea de todo esto y hay una mirada poco anticuada, yo me preguntaría porqué no quieren el GPS", concluyó.