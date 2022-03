Cirone sobre los GPS en taxis: "En junio, con las inspecciones anuales, será obligatorio para circular"

Donato Cirone es el titular del Sindicato Único de Peones de Taxis (SUPETAX) y brindó su opinión a El Marplatense en relación al conflicto que existe entre el Municipio y un sector de los taxistas que se opone a la obligatoriedad del GPS.

"Acá, hubo falencias en la temporada, el servicio no estuvo a la altura de las circunstancias. Se intentó de varias maneras de brindar el servicio como corresponde pero no se pudo, no estaba el personal necesario. Esto es debido a la pandemia, ya que al no funcionar turno de noche, muchos trabajadores se dedicaron a otros cosas acá y en distintos puntos del país", comenzó diciendo Cirone.

"Un gran porcentaje de licencias están alquiladas y esas licencias no las han devuelto y están paradas. El que la tiene y se dedica a otras actividades, no saca el taxi", agregó.

Respecto a la intención del municipio con la Resolución emitida por el Ejecutivo para modificar la ordenanza vigente en este sentido, el referente de los taxistas, dijo: "Si bien fue una decisión sobre la marcha y de un día para el otro, lo de instalar los GPS había poco tiempo y no se llegó. Ahora, tenemos que trabajar para responder en la temporada 2023. Para el Municipio es una herramienta más de control y en junio, con las inspecciones anuales, será obligatorio para circular", sostuvo.

Respecto a la consulta popular que realizaron desde SIMPETAX, Cirone, aclaró: "Acá no le preguntaron a la gente si está de acuerdo con el servicio. Habría que hacer una encuesta del servicio público de taxis".

"En este sentido, también falta presencia del Estado municipal, para generar herramientas de tecnología y garantizar que el servicio se cumpla. Algo que no se hizo durante muchos años", destacó.

Respecto al quite de actividades que se está haciendo desde SIMPETAX, los lunes de 22 A 6, el referente de SUPETAX, cocnluyó: "No lo entendí. Estos muchachos están fuera de foco, tenemos que estar unidos para que no nos hagan desaparecer, no por estos temas. Ellos mismos reconocen que de 22 a 6 no trabajan nadie. Nadie está enterado que hay paro en esa hora".