Zona Roja, el debate: la Audiencia pública genera enormes expectativas

Por Marcelo Marcel

El debate por la Zona Roja en Mar del Plata ingresa en un escenario trascendente, desde lo social y lo político, con la realización este viernes de la Audiencia pública de la cual formarán parte Instituciones y vecinos. Tras idas y venida, chicanas y miradas encontradas, y una postergación, será realidad en el seno del Honorable Concejo Deliberante.

Desde las 13, cerca de 70 representantes participarán de un tema que se instaló en la agenda política y social de Mar del Plata. Con una iniciativa de parte del concejal Nicolás Lauría de trasladar el lugar, luego de ser archivado en la comisión de Género el pasado 5 de mayo, se pudieron acercar posiciones entre los bloques y se rescató para un tratamiento necesario ante el pedido constante de los vecinos de los barrios Los Andes, Don Bosco y Sarmiento.

Incluso el intendente Montenegro se mostró crítico, en su momento, con el tratamiento express del Expediente que fue archivado en un abrir y cerrar de ojos.

La fortaleza en el reclamo de los vecinos fue suficiente para que algún sector recapacite y tome el tema con la seriedad necesaria para no darle la espalda al vecino.

"Es una problemática con más de 30 años en la ciudad", dijo el concejal impulsor de la propuesta, Nicolás Lauría. "Esto tiene en vilo a vecinos y vecinas por lo que entiendo que será un día muy especial para muchos de nosotros", dijo luego el presidente del bloque Crear Juntos.

Si dudas será una Audiencia pública con tonalidad consultiva y participativa que buscará escuchar a cada representante anotado, tras lo cual se sacarán conclusiones para poder avanzar en la problemática.

"Desde nuestro bloque tenemos la posibilidad y la satisfacción de haber sido quienes tuvimos esta iniciativa, con lo que nos parece muy valioso poder ser tratado en el ámbito del Concejo Deliberante con una amplia representación", comentó a El Marplatense Lauría.

Tal como lo adelantó este medio, en consenso con los distintos bloques que componen el Honorable Concejo Deliberante se acordó llamar a una audiencia pública a los fines de tratar las problemáticas que tienen lugar en la Zona Roja del Partido de General Pueyrredon, donde, entre otras cosas, se observa ejercicio de la prostitución y venta de drogas.

"El tratamiento no está agotado, vamos a seguir trabajando desde el Cuerpo Legislativo con todos los bloques que lo conforman, el Departamento Ejecutivo y los vecinos a los efectos de analizar las posibles soluciones integrales a esta problemática tan compleja", concluyó el presidente de la Comisión de Seguridad.

LA MUERTE DE DIEGO SCENNA

Acaso el suceso que tuvo, lamentablemente, de protagonista a Diego Scenna quien perdió la vida tras un robo en su domicilio, en Rivadavia y Tierra del Fuego, haya sido el punto que colmó todas las especulaciones que se fueron dando desde la oposición al tratamiento del tema.

Scenna, un querido vecino y trabajador de Obras Sanitarias, se desvaneció ante el móvil de Radio Brisas un día luego del robo, mientras relataba los hechos que afligen a los vecinos. Ese caso puso efervescencia nuevamente y se instaló el reclamo al grito "queremos que nos escuchen".

En una Carta Abierta enviada a la redacción de este medio, los vecinos indicaron que “Diego fue uno de los primeros vecinos en denunciar y reaccionar a la ola de inseguridad que provocó la ‘zona roja’ instalada en nuestro barrio”.

A continuación, remarcaron que “nos cansamos de advertir especialmente a los concejales de nuestra ciudad que ‘pronto tendríamos un muerto’ y ese día llegó. Los vecinos somos víctimas de la gente que se acerca en busca de las trans para comprar drogas. Y el dinero lo obtienen robando a los vecinos”.

"En la Audiencia Pública vamos a poder exhibir a los concejales que controles y regulen el uso del espacio publico y no pueden esquivar el debate del conflicto de la venta de droga en la puerta de las casa de los vecinos", informaron.

VENTA DE DROGA Y DENUNCIAS

A lo largo de los años los vecinos vinieron visibilizando y pidiendo a las autoridades del Ejecutivo y la policía, medidas concretas para erradicar a las personas trans que se vinculan con la venta al menudeo de estupefacientes.

Los vecinos de la Zona Roja salieron a la calle para exigir mayor seguridad, una y otra vez. Utilizaron pasacalles, marchas por la avenida Luro, concentración en alguna esquina y pidieron -siempre- ser escuchados. Incluso con corte de la avenida, en una situación que ellos consideraron "poco justa para los otros vecinos" pero con el saber que necesitaban visibilizar un tema preocupante.

El concejal Lauría participó junto a ellos de reclamos y allí fue tomando forma el proyecto que contó, en aquella oportunidad, con el respaldo de la secretaría de Seguridad comunal.

"Estamos marchando repudiando que no se está haciendo nada en el barrio. Vemos la inacción del intendente que no quiere mover y los concejales que no está haciendo nada. Protestamos contra la fiscalía también", expresó Francisco, referente de los vecinos, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, detalló complicaciones entre los vecinos al momento de ingresar a sus viviendas: "Somos agredidos todas las noches con botellas".

Tras el intento de la relocalización, la aparición de las chicanas políticas no pudieron con la fuerza del reclamo de los vecinos. Hoy, la Audiencia pública aparece como un escenario puro de la democracia donde todos los sectores podrán expresarse. Es el camino, al cabo, a un tema que muchos gobiernos esquivaron o miraron siempre de costado.