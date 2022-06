Exploración offshore: concluyó la Audiencia consultiva, que respaldó la iniciativa del proyecto

Y llegó a su fin la Audiencia pública consultiva por la exploración offshore que busca tener una información concreta sobre la iniciativa que procura llevar adelante el Gobierno Nacional aguas afuera de la costa Atlántica.

Este viernes, luego de una semana intensa, concluyeron las exposiciones de los oradores particulares quienes formaron parte del evento que se coordinó desde el Honorable Concejo Deliberante local, con la presidencia del edil Horacio Taccone, autor de la iniciativa. Se hizo más rápido de lo previsto ya que varios oradores anotados no estaban conectados al momento de ser presentados.

A lo largo de cinco días, más de 500 oradores fueron dejando en claro su posición. De ello, organismos Nacionales, gremios, representantes de organizaciones del sector del petróleo, universidades, la UCIP y el Clúster de Energía se manifestaron en favor del proyecto que busca experimentar y saber sobre el impacto ambiental y en la pesca de la prospección sísmica de las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas a más de 300 kilómetros de la costa marplatense.

En ese sentido, cabe recordar que las licencias fueron adjudicadas en 2018 a la compañía noruega Equinor, asociada con YPF, mediante una licitación internacional, que incluyó también otras áreas en distintas cuencas offshore del país. En total, se entregaron 18 áreas a 13 compañías distintas.

Las voces a favor llegaron no solo desde los representantes de YPF y Equinor, cuyos oradores se encargaron de dejar en claro el compromiso de respetar las cuestiones ambientales, sino que además el impulso desde la secretaría de Energía de la Nación tuvo el visto bueno desde distintos sectores productivos y de empleo de Mar del Plata y la región.

Incluso el ex Ministro y secretario de Energía en el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, se encargó de dejar en claro su acompañamiento al proyecto.

Las miradas que se posaron en contra de la exploración mar adentro llegaron desde sectores ambientalistas y afines a los cuidados del mar, y a ello se sumó en la primera jornada la posición del Rector de la Universidad Nacional, Alfredo Lazzeretti quien, si bien aclaró que su opinión era personal, lo hizo representando a la casa de Altos estudios local.

En contrapartida, una de las exposiciones que se calificaron entre las más visibles y completas en su contenido fue la que lideró Gabriel Felizia quien dijo que "Mar del Plata es una ciudad turística que millones de argentinos eligen cada año para pasar días de descanso; de la producción con uno de los cordones fruti-hortícola más importante del país o el Parque Industrial con empresas a la vanguardia en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas; el Puerto donde la industria Naval no para de crecer y la pesca no se detiene; Mar del Plata es una ciudad hermosa pero sigue siendo una de las ciudades con los índices de desocupación más altos del país", en el inicio de su alocución.

"Y entonces en el horizonte, a más de 300 Km, aparece otra oportunidad, la explotación de gas y petróleo costa afuera, una industria que significó el desarrollo de naciones y que por su ubicación Mar del plata se convertirá en el centro logístico del desarrollo en la Argentina de esta industria.

Antes hay que verificar la existencia del recurso, para ello son necesarias la prospección y la construcción de pozos como el Argerich para certificar el recurso", agregó el titular del Consorcio Regional portuario.

"El Argerich no es para sacar petróleo, que nadie se pinte de negro. Hace casi 2 años para ser preciso el 15 de octubre de 2020, junto Marcelo Guiscardo Presidente del Clúster de energía de Mar del Plata, Gabriel Actis comandante de la Base de la Armada en nuestra ciudad , quien les habla como administrador del puerto de Mar del Plata y el hoy concejal Fernando Muro en ese momento Secretario de Producción en representación del intendente Montenegro, participamos con las más de 100 empresas que integran el Instituto Argentino de Petróleo y gas de un encuentro donde recibimos información sobre la exploración y explotación Offshore y de nuestra parte contarles sobre la potencialidad de la ciudad en infraestructura hotelera, sus universidades y escuelas bilingües, el puerto y la capacidad de la industria local, quiero entonces aquí hacer un aparte: el Intendente Montenegro si tenía información, si sabía, no era necesario ir a la justicia, solo debía leer, estudiar y analizar los informes que tenía, si le faltaban requerirlos para brindarle información precisa, sin fotos raras, a las y los marplatenses que nos merecemos esta oportunidad", sentenció.

"El puerto de Mar del Plata concentra el 60% de la pesca nacional, es una falacia pensar en pesca u offshore, en muchos países coexisten las dos actividades, en Noruega desde hace 50 años conviven las dos actividades siendo el petróleo el principal producto exportado y la pesca el segundo.

Pero si y como dijo el Gobernador Axel Kicillof esta actividad tiene que hacerse con todos los controles ambientales que exige la ley", dijo luego.

"Tenemos una gran oportunidad -siguió- con el desarrollo de la industria Offshore, para Mar del Plata, la Provincia de Buenos Aires y la Argentina toda, que además nos va a permitir cumplir en el 2050 con la construcción y desarrollo de una nueva matriz energética que cumpla con los estándares de uso de energías limpias y renovables, necesitamos para hacerlo realidad, en este tiempo, poder explotar el gas y petróleo que tenemos en el subsuelo de nuestro país".

Otra de las voces más esperadas fue la del titular del Parque Industrial, Alberto Chevallier quien se mostró a favor de la iniciativa y dejó en claro los conceptos por los cuales lo considera "una iniciativa más que valiosa".

"No es novedad que Argentina tiene grandes índices de pobreza y desocupación. Pero, además, tenemos que importar siempre energía. Y a la vez somos un país con petróleo. Entonces tenemos que aprovechar y explotar nuestras riquezas", se explayó en el inicio de su contenido.

Para Chevallier, "hay que hacer una explotación de manera responsable, sin perder de vista el objetivo final, que son las energías renovables. Antes, hay que generar trabajo para la gente y divisas para el país".

"Necesitamos generar autoabastecimiento de energía. No podemos seguir pendientes de cuántos barcos van a llegar para el funcionamiento de nuestra industria", agregó el titular del Parque Industrial.

Y argumentó que "nadie está manifestándose en contra de las energías renovables", al tiempo que resaltó que "las pymes generan más del 70% del trabajo del país y para que funcionen y den más empleo", por lo que " necesitamos una matriz energética propia, segura y previsible".

CONCLUSIÓN FINAL DE TACCONE

"Las exposiciones fueron muy interesantes y hemos escuchado intervenciones que nos brindaron fundamentos para ser tomados en cuenta para nuestra opinión. El debate, la información y la participación ciudadana no puede ser reemplazada por nada", dijo el presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone, al cabo de las exposiciones.

"Acá se trató un tema que incluye un proyecto sostenible no solo para General Pueyrredon sino para todo el país. Agradezco a los concejales presentes, a los oradores que se anotaron y aprovecho para hacerlo extensivo a los empleados del HCD que nos permitieron tener este desarrollo con mucha organización", concluyó.