Escuela N° 38: denuncian que el edificio no fue "reformado y deben volver a la precariedad"

Luego de siete meses del anuncio de que reformarían el edificio para que la Escuela N°38 tenga una institución en condiciones, su delegado, Marcelo Basso, señaló que "no hicieron ninguna obra" y no saben cuando comenzarán las clases.

En ese sentido, Basso explicó la situación de la institución: "La escuela, sin edificio, logró que Provincia adquiriera uno nuevo en La Pampa y Chaco. El mismo requería unas reformas en el sistema de electricidad y agua, pero nos habían asegurado que para marzo estarían finalizadas. El trabajo lleva 60 días, empezaron en octubre y luego de cuatro meses, dichas obras nunca se realizaron. Aún están en proceso de licitación".

Pese a esas promesas, aseguró que "no hicieron ninguna obra" y remarcó que los docentes no solo no iniciarán las clases en el nuevo edificio, sino que "no saben si comenzarán a mitad de año o después".

"Tendremos que volver a la situación de precariedad del pasado año. Esto es responsabilidad de funcionarios que, desamparados en la burocracia y trámites administrativos, desperdiciaron cuatro meses. No podemos justificar la impericia de los funcionarios. Volvemos a perder matriculas y oportunidades de enseñanza", sostuvo.

Acerca de la situación del año pasado, comentó que se vieron obligados a usar "cinco de doce aulas disponibles", por lo que había estudiantes que venían "dos semanas al mes".

"Cuando no venían, estudiaban desde la virtualidad, sabiendo que no todos pueden hacerlo. Fue un año muy complejo y desperdiciado. No queremos volver a esa situación. Necesitamos que reparen el edificio de forma urgente", manifestó el delegado de la Escuela N°38.

"El consejo escolar tiene la responsabilidad de iniciar las obras. Queremos que las condiciones del Centro de Educación Física no sean las de 2022. La situación es grave y muchos padres cambian a sus hijos de escuela. Tuvimos 400 estudiantes y ahora menos de 300", concluyó.