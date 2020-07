Gastronómicos: "Con los casos en aumento, disminuyó el público en los negocios"

La reapertura de las cafeterías fue un aluvión de esperanza para los comerciantes gastronómicos que en medio de un contexto sanitario favorable para Mar del Plata esperaban su turno para poder abrir sus puertas.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, los famosos "récords en un día" llegaron a la ciudad. Con 41 nuevos infectados el domingo y 29 este lunes, un total de 166 casos activos hicieron que el Intendente ponga un freno en la habilitación de actividades.

Y con ello la posibilidad de que el resto del sector gastronómico pueda abrir sus locales.

"Estamos preocupados, la situación es insostenible", expresó a El Marplatense Hernán Szkrohal, uno de los comerciantes que llevó adelante las jornadas de reclamo para que Provincia apruebe el protocolo de reapertura.

Además, señaló que tanto a él como a sus colegas "este mes, se les han reducido los ATP por la forma en que se liquidaron los sueldos". "Aproximadamente entre un 40 y 50 % en todos los casos", indicó.

Asimismo, manifestó que "la reapertura de cafeterías pareció un respiro, pero con los casos en aumento disminuyó el público en los negocios". "Si el sector no es atendido distinto a otros rubros por la cantidad de meses cerrados y por la estructura de costo vamos a cerrar", lamentó.

"No se puede seguir acumulando deudas, menos con la falta de certezas que hay", expresó.

Asimismo, señaló que el sector mantiene un asiduo contacto con la "Comisión Especial para permisos precarios" y que les transmitieron que "en este momento no se van a habilitar más actividades dentro del rubro".

Continuidad de las cafeterías

El gastronómico indicó que, "si bien la información no sale taxativa, lo que nos dicen extraoficialmente es que va a continuar la cafetería como está funcionando, de 7 a 19, en la medida que no proliferen casos o que no vengan por el lado del sector", señaló Szkrohal.

"Pero es día a día y se va manejando con bastante prudencia, entendemos que estarían dadas las garantías para continuar con lo que se abrió", concluyó.