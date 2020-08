De las 126 actividades ya habilitadas, 54 rubros fueron reabiertos por la Comisión de Reactivación Económica

Por Carlos Walker

Tras iniciarse la cuarentena por la pandemia, se produjeron diversos pedidos de distintos sectores para que se exceptúe a un grupo importante de actividades productivas, deportivas y culturales de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio que requerían la autorización de Provincia y Nación en el distrito de General Pueyrredon.

Ante este reclamo, el bloque de concejales del oficialismo presentó durante el pasado mes de mayo un proyecto de ordenanza con el objetivo de conformar una Comisión Especial para que puedan avanzar con otorgar permisos precarios hasta tanto los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof avalen las autorizaciones definitivas.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque de concejales de Vamos Juntos, Alejandro Carrancio, quien propuso crear una comisión especial de reactivación económica para analizar, evaluar y aprobar el otorgamiento de permisos precarios para la apertura y desarrollo de aquellas actividades cuyas respectivas autorizaciones se encuentren pendientes de resolución por la Provincia o la Nación.

En aquel momento, el municipio había requerido a la Provincia y Nación la autorización para la reactivación de una serie de actividades, acompañando en cada caso los respectivos protocolos, tramitaciones que naturalmente demandaban un tiempo de análisis.

“En este proceso, se ha producido una zona gris, entendiendo como tal el lapso comprendido entre el momento que se inicia la tramitación y la ulterior resolución por parte del gobierno de la Provincia con intervención del gobierno nacional”, expresó Carrancio.

Antes que finalizara el pasado mes de junio, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para crear la Comisión Especial de Reactivación Económica. En el desarrollo del debate del expediente en las comisiones internas del HCD, se produjeron modificaciones consensuadas entre el oficialismo y el Frente de Todos.

Entre los cambios al proyecto original, se estableció que la mencionada Comisión elevaría una recomendación de los rubros a habilitar provisoriamente y finalmente se necesitaría un decreto del jefe comunal para terminar de formalizar el permiso precario.

La Comisión Especial de Reactivación Económica quedó conformada por funcionarios municipales y concejales de los diversos bloques políticos del cuerpo legislativo.

En el inicio del mes de julio, la Comisión Especial se puso en funcionamiento. Tras más de 100 días de cuarentena y a pesar que continuaba en la Fase 4, el intendente Guillermo Montenegro mediante un decreto, y en línea con la Comisión de Reactivación Económica creada en el Honorable Concejo Deliberante, puso en marcha una "prueba piloto" en la reapertura de los locales gastronómicos para que ofrezcan servicios de cafetería y pastelería así como las actividades deportivas.

Prueba piloto de Gastronomía.

Desde este viernes y hasta el 10 de julio entre las 7 y las 18 hs.

Desde ese momento hasta la fecha, se destaca que de las 126 actividades ya habilitadas en el distrito de General Pueyrredon, 54 rubros fueron reabiertos por una batería de recomendaciones impulsadas por la Comisión Especial de Reactivación Económica. Así se desprende de la documentación a la que tuvo acceso El Marplatense.

La Comisión Especial de Reactivación Económica se ha transformado en una herramienta clave para la reapertura de sectores productivos, deportivos y culturales en el marco de la pandemia en Mar del Plata. Sin embargo, todavía faltan habilitar 65 actividades. Entras ellas, los gimnasios y natatorios.

Por recomendación de las autoridades sanitarias del municipio, la Comisión Especial decidió no avanzar con nuevos permisos hasta la próxima semana.

Por decreto, el intendente Montenegro autorizó esta semana la reapertura de los locales comerciales en shoppings y la extensión de horario de atención de bares, cafeterías y restaurantes en Mar del Plata y el resto del distrito, en el marco de las medidas de aislamiento por el nuevo coronavirus.

El jefe comunal amplió además las horas habilitadas para la práctica de deportes individuales al aire libre, y habilitó la participación de hasta diez personas como máximo en encuentros religiosos.

La normativa se comunicó además, oficialmente, luego de que el gobierno provincial confirmara que el partido de General Pueyrredon continúa en la fase 4, pese a los brotes de coronavirus registrados en las últimas tres semanas.

A través de un facebook Live que brindó el miércoles por la tarde, el secretario de Desarrollo Productivo de la Comuna, Fernando Muro, destacó que la actividad económica de Mar del Plata "lentamente va tomando su curso natural" a pesar de las limitaciones que impone el COVID-19.

"Sabemos que hay actividades que todavía no se han reanudado y que eso lleva mucha preocupación a algunos sectores. Hasta la fecha, General Pueyrredon tiene más de 120 actividades habilitadas para trabajar en cuarentena", detalló el funcionario de Guillermo Montenegro.

"De a poco hay que ir retomando la actividad, pero con el cuidado interpersonal", dijo Muro, quien remarcó: "Es muy importante mantener el distancimiento social, el tapaboca, no ir a trabajar o no salir a la calle si hay algún tipo de síntoma asociado al COVID-19".

"Hay que seguir siendo responsables y cuidar la situación sanitaria de la ciudad", sentenció.

Esta semana, el presidente Alberto Fernández remarcó la insistencia del intendente Montenegro para pedir la habilitación de más actividades en el marco de la cuarentena dispuesta por la pandemia del coronavirus.

“Hay muchos intendentes que me llaman y es algo que debemos ver para agilizar porque no todo es lo mismo. Lo tengo al intendente de Mar del Plata llamándome cotidianamente para ver porque no habilitamos más actividades como el surf, poder correr en la costa, u otras actividades como el comercio”, dijo el mandatario nacional en una teleconferencia desde la Residencia de Olivos en el acto de apertura del Hospital Modular de Mar del Plata, destinado a la atención de pacientes con COVID-19.

"A Guillermo Montenegro lo conozco hace muchos años, fue alumno mío. Un buen alumno y es muy persistente en sus pedidos porque reclama que Mar del Plata necesita más apertura y lo entiendo. Queremos hacerlo, pero debe ser con seriedad. Mar del Plata no está viviendo grandes problemas, pero tampoco queremos que los tenga", dijo Alberto Fernández respecto al jefe comunal de General Pueyrredon.

"Les pido a los marplatenses que no se enojen con Guillermo Montenegro", reclamó el Presidente de la Nación.