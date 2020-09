Comisión de seguridad: el Concejo Deliberante comienza a discutir el proyecto en Legislación

Por Marcelo Marcel

Tal como viene adelantando El Marplatense, el proyecto para la conformación de una Comisión de Seguridad en el Honorable Concejo Deliberante tomó fuerza en las últimas horas y este lunes será tratado en la comisión de Legislación ya que fue incluido el tratamiento del expediente en el orden del día. De aprobarse, pasará a la sesión del próximo 25.

Este medio tomó este tema y comenzó a analizar a lo largo de varias ediciones en conocer más detalles de parte de su creador en esta ocasión, el edil del Frente de Todos, Vito Amalfitano, como así también las voces desde los distintos sectores de taxistas y remiseros, la Unión del Comercio, la Insdustria y la Producción (UCIP) o desde la Federación de Asociaciones de Fomento quienes en una misma línea se han manifesta en favor de esta iniciativa.

El trabajo del edil Amalfitano lo realizó con los integrantes del Foro de Seguridad Municipal quienes en la persona de su titular, Juan Manuel López, aportó información y el acercamiento de los referentes de los barrios para llevar adelante una agenda de trabajo en conjunto. Con todas esas herramientas, Amalfitano presentó el proyecto en el mes de enero y dadas las circunstancias de la pandemia quedó relegado.

Pero, el fuerte incremento de la inseguridad en Mar del Plata, Batán y Sierras de los Padres hizo que se aceleraran los tiempos. El concejal opositor relanzó el pedido pero no pudo ser incluido en la última sesión Ordinaria del cuerpo deliberativo, al tiempo que desde el HCD manifestaban a este medio que se "necesitan cambios y modernizar el cuerpo pero hay que hacerlos todos juntos y no por separado", adelantó una fuente consultada.

El Foro de Seguridad municipal juega un rol clave en esta comisión de Seguridad, que de aprobarse en comisiones y en sesión será la número 14 del HCD. "Antes que nada , varios municipios grandes de la provincia tienen comisión de seguridad en el Concejo Deliberante", alertan desde el Foro de Seguridad comunal.

"El Concejo representa a los vecinos. Y no puede ser que el tema Seguridad no tenga una comisión en el Concejo. Si hay comisiones de deportes o de transporte, que consideramos importantes, o de Calidad de Vida, por ejemplo, ¿Cómo no tener una de seguridad?", se preguntó el referente del espacio, Juan Manuel López.

López se mostró en sintonía con lo expresado por el concejal Agustín Neme en su momento, al considerar que "acompañamos su pedido del regreso de Gendarmería. Somos conscientes en la necesidad de contar con las fuerzas Federales, o gendarmería, ya lo expresamos oportunamente pero conformar esta comisión es clave para que todos los actores especializados en este tema debatan las medidas que los vecinos piden".

Por su parte, desde el bloque de concejales del Frente de Todos sostienen que la creación de esta nueva comisión de Seguridad en el Honorable Concejo Deliberante es cada vez más necesaria para darle respuesta a los reclamos de los vecinos y las vecinas de la ciudad.

“Desde nuestro bloque estamos convencidos de la necesidad que supone para una ciudad de las características de Mar del Plata la creación en su Concejo Deliberante de una Comisión de Seguridad. Creemos que la seguridad es un tema prioritario para nuestras vecinas y vecinos y sabemos que su creación está cada vez más cerca. Creemos que otras fuerzas nos acompañarán, porque la seguridad es tan prioritaria como la salud para nuestras vecinas y vecinos, y de hecho el proyecto lo gestamos tras escucharlos a ellos, en especial a través del Foro Municipal de Seguridad", aseguró el Concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano.

#Seguridad falta de obras y la importancia comunitaria de instituciones socio-deportivas

Preocupación de nuestrxs vecinxs junto a @paez_chucho @FrenteMdp, autoridades policiales y el Foro de Seguridad

Nota de @ElmarplatenseOK @marcelo29310254 Mirá: https://t.co/H5IQ7PW32F — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) September 11, 2020

En el marco de preocupación por la seguridad local, el Frente de Todos, a través de Amalfitano, pidió además se informe sobre el actual funcionamiento del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CEMAED): “Hace unos días escuchamos al Secretario de Seguridad de la Municipalidad, Darío Oroquieta, brindar algunos datos del delito en la ciudad y valoramos que haya tenido en cuenta nuestro pedido. Toda esa información es muy importante y necesaria para nuestras vecinas y vecinos”, expresó el edil.

Y agregó: “Entendemos que el análisis y la información son fundamentales para prevenir y combatir el delito”, dijo el edial y agregó: “La iniciativa para la creación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el Concejo Deliberante la presentamos el 13 de enero y ahora por fin creemos que nos acercamos a su tratamiento. Es muy importante contar con un plan integral de seguridad local”, agregó Amalfitano, autor del proyecto.

Entre los fundamentos, sostiene que “esta comisión debe trabajar en la búsqueda de garantía de seguridad pública, democrática, para todos y todas, para atender la urgencia y comprometerse en el desarrollo de las resoluciones profundas”.

"El proyecto impulsado por el kirchnerismo contempla modificar el artículo 32 del reglamento interno del Legislativo", sostienen fuentes consultadas, por ello "se verá el tenor de la discusión este lunes, entendiendo que es algo que se debe analizar y tratar", aunque señalaron quienes conocen bien el desarrollo de las comisiones "nadie querrá asumir un costo político en no acompañar este tratamiento en un momento de la ciudad donde los hechos han aumentado".

Tanto el Frente de Todos, impulsor, como el Foro de Seguridad municipal, detallaron los alcances del proyecto a integrantes del equipo del ministro Sergio Berni en ocasión de una reunión que realizaron en la ciudad con motivo de la preocupación en los casos de inseguridad en el distrito.

Cabe señalar que no es la primera vez que en el HCD se piensa en la creación de esta comisión. Obliga la circunstancia señalar que Vilma Baragiola presentó la iniciativa en dos oportunidades (expedientes 1564/11 y 1436/14 - algo que también idearon otroras ediles como Cristian Azcona o Mario Rodríguez) pero no logró el objetivo "ya que en ese momento el gobierno oficialista, de Gustavo Pulti, con mayoría en el deliberativo, dejó instalada dentro de Legislación", resaltó Baragiola en uno de los informes realizados por El Marplatense sobre este tema.

Distintas cuestiones políticas "relacionadas a los tiempos de los gobiernos no permitieron que esta comisión hoy esté entre las actuales conformadas", sostienen fuentes consultadas. "Los intentos fueron muchos, ahora puede ser el momento", sentenciaron.