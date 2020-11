Vecinos de El Martillo fueron recibidos en el COM: "Es un paso adelante, distinto de la gestión anterior"

Luego de meses de reclamos por robos y entraderas, vecinos del barrio El Martillo fueron atendidos este jueves por el subsecretario de Seguridad de General Pueyrredon, quien recibió el petitorio que elaboraron con más de 500 firmas para solicitar la instalación de cámaras y un domo.

La iniciativa no sólo tiene un antecedente, sino que había sido planificada antes de los cambios en el gabinete municipal. En este sentido, los vecinos indicaron que el hecho de haber sido recibidos significa "un paso adelante, muy distinto de la gestión anterior".

A fines de agosto, los marplatenses elevaron una carta al ex secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, con más de 273 firmas, pero no recibieron ninguna respuesta, de hecho, indicaron que "ni siquiera fueron recibidos".

En aquel entonces, Roberto Polvara, referente de la zona, señaló a El Marplatense: "Enviamos al COM una juntada de firmas, con mas de 270, para el señor Oroquieta y no nos ha contestado. Ya no sabemos que hacer. Pedimos el domo para la esquina de Puán y Chávez".

Este jueves, luego de la asunción del nuevo secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Horacio García, la situación cambió o, al menos, se renovó la esperanza de los vecinos.

"Fuimos recibidos por el subsecretario de Seguridad que vive a seis cuadras del barrio. Nos recibieron el petitorio de la instalación del domo y las cámaras del COM en González Chaves y Púan, con 500 firmas, entiende del tema, viene del palo del narcotráfico y no es de Buenos Aires", afirmó Santiago Sanz, vecino.

"Nos dijo que asumía el compromiso de venir la semana que viene al barrio, coordinar con los vecinos para hacer un análisis de la calidad de la fibra óptica, las luminarias y el tendido eléctrico y ver la posibilidad de la instalación del domo", agregó.

En noviembre, cumplió tres meses el reclamo de los vecinos de El Martillo en su pedido para que les coloquen una cámara Domo conectada al COM y que las patrullas puedan brindarle mejor seguridad ante la crecida de delitos, arrebatos y entraderas a las viviendas que se registran a cualquier hora del día.

En este sentido, Sanz detalló: "Todas las noches gente escalando los techos, las entraderas violentas y la prevención policial que no mejora. Apuntamos a algo que no se enferma y a los hechos nos remitimos; donde están los domos instalados no hay delitos".

En tanto, otros vecinos sostuvieron: "Vinimos a entregar una carpeta con 500 firmas para pedir cámaras y más seguridad para el barrio debido a los reiterados hechos de inseguridad que son cuestión de todos los días. A partir de las ocho, ya no se puede andar por la calle. Estamos viviendo mal en el barrio El Martillo".

"Esperemos que, ahora con el nuevo secretario, puedan hacerse eco de nuestro reclamo y que mejoren las condiciones para vivir más tranquilos y cesen estos hechos", concluyeron.