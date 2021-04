Arranca el debate del proyecto del traslado de la Zona Roja

Tal como adelantó El Marplatense en forma exclusiva, el concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauría, presentó un proyecto de ordenanza para regular la oferta-demanda de actividad sexual que hoy tiene lugar en varias zonas de la ciudad de Mar del Plata, principalmente distinguiéndose los sectores de las avenidas Luro y Champagnat y alrededores.

Concretamente, Lauría propuso trasladar la Zona Roja detrás del estadio mundialista. De esta forma, se hizo eco de una iniciativa impulsada por el Foro de Seguridad, que preside Juan Manuel López, ante el cuerpo legislativo tras mantener una serie de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Seguridad municipal. Dicha propuesta también tiene el respaldo de los vecinos de los barrios Los Andes, Sarmiento y Don Bosco.

Este miércoles, el expediente será tratado en la comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad del Concejo Deliberante. La propuesta del Foro de Seguridad, que fue impulsada por el oficialismo en el HCD, provocó una lluvia de críticas por parte de Sociedades de Fomento de la zona del estadio mundialista, colectivos Trans, y bloques de la oposición.

Este martes, se dio una reunión entre algunos vecinos y representantes de la comunidad trans, en la que acordaron "reguralizarlo", porque "hay muchas personas trabajando de eso y seguirán trabajando de eso".

En las últimas horas, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) presentó una nota en el Concejo Deliberante. En el texto, de acuerdo a las fuentes legislativas consultadas por este medio, el organismo nacional que preside Victoria Donda también criticó el proyecto de Lauría.

Al igual que Acción Marplatense, el Frente de Todos y el Frente Renovador expresaron su rechazo ante la posibilidad de que el gobierno municipal transforme a la Diagonal Canosa en un corredor de “oferta sexual”.

Zona Roja quiere decir trata, narcotrafico, violencia, complicidades, desidia e incapacidad ¿donde sería correcto trasladar todo eso? — Horacio Taccone (@HoracioTaccone) April 7, 2021

En las redes sociales, la presidenta de la mencionada comisión, Sol de la Torre, cuestionó el proyecto de Juntos por el Cambio. En ese contexto, consideró que "desde una mirada reduccionista y discriminatoria, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad de Guillermo Montenegro, el concejal Nicolás Lauría, propone trasladar a las personas que ejercen la prostitución en la vía pública –mayormente travestis y trans- a inmediaciones del Parque de Deportes".

5. ⚠️El proyecto de @nicolauria, que relativiza la potencia transformadora de los Municipios y reduce su accionar a esconder una problemática social que no sabe cómo resolver, carece de perspectiva de género. — Sol de la Torre (@SoldelaTorrePG) April 8, 2021

Y destacó: "De la lectura del proyecto, que ni referencia hace a las violencias y vulneraciones que atraviesan a quienes ejercen la prostitución en la calle, subyacen todos los motivos para rechazar la iniciativa, que sólo propone trasladar una situación conflictiva de una zona a otra".

"Lo que está claro es que lo único que le importa a Juntos por el Cambio es que no se vea 'eso' que expresa desigualdad y vulnerabilidad, y que demuestra que el Municipio hace una asociación lineal entre narcotráfico y prostitución y no proyecta políticas públicas para todes por igual", añadió.

Además, la edil de Juan Grabois sostuvo que "remarco lo de políticas públicas locales, porque a nivel Provincial y Nacional –de la mano de las organizaciones de la diversidad- sí se vienen construyendo herramientas, programas y leyes que, ante todo, pretenden visibilizar a una comunidad históricamente denostada".

"El proyecto de Nicolás Lauría, que relativiza la potencia transformadora de los Municipios y reduce su accionar a esconder una problemática social que no sabe cómo resolver, carece de perspectiva de género. Hacerse cargo de la problemática con perspectiva de género es -entre otras cosas- pensar políticas integrales que aborden el fondo y no que tapen lo que existe y no gusta, desmereciendo el recorrido que el propio Municipio viene haciendo en el tema", agregó.

"Abordar este tema con perspectiva de género es asumir también desde dónde, cada quién, va a participar del debate. No da lo mismo pensarlo como varón, como mujer, como travesti, como trans. Es importante que cada uno asuma el rol que tiene, o debería tener, en esta discusión. Esta altura, todos sabemos que legislar y gobernar sin perspectiva de género es legislar y gobernar desde la parcialidad y el negacionismo de lo plural y diverso. No hay Estado para todos, si no hay políticas públicas que integren y legitimen las diversidades", sentenció De la Torre.

Para el concejal Ariel Ciano, la propuesta de convertir a la Diagonal Canosa, entre Hernandarias y Juan B. Justo, en un espacio de oferta sexual revela "un amplio desconocimiento sobre las características y las necesidades de ese sector".

“Basta con observar un mapa para darse cuenta de que la diagonal Canosa está ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Es el límite de uno de los espacios públicos más grandes e importantes, como el Parque Municipal de los Deportes y eso es algo que sabemos todos los que nacimos o vivimos en Mar del Plata. Es una zona en la que se registra una intensa actividad y que en todo caso necesita ser jerarquizada con mejores veredas, mejor iluminación, mejor señalización y mejor seguridad para que todos la utilicen como el espacio de esparcimiento y de práctica deportiva que es”, indicó el edil massista.

Cuesta interpretar las intenciones del ejecutivo local planteadas por el concejal Lauria y a mi parecer, no aportan solución al problema de fondo. La propuesta expresa el gran desconocimiento con el que muchos en el oficialismo actúan para definir cuestiones en Mar del Plata. pic.twitter.com/cmVHPQ0LVV — Ariel Cholo Ciano (@arielcholociano) April 7, 2021

Para finalizar, Ciano destacó que con esta iniciativa no se plantea “resolver el problema de fondo” sino que pareciera estar generando condiciones para “promocionar el ejercicio de la prostitución y el narcomenudeo en la vía pública”.