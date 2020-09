Desempleo récord: el oficialismo insiste con la reapertura de actividades y presiona al kirchnerismo

Por Carlos Walker

En el medio de la pandemia, la ciudad de Mar del Plata, con el 26%, fue el centro urbano que marcó el mayor índice de desocupación del país en el segundo trimestre de este año, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En los últimos días, diferentes sectores productivos marplatenses insistieron con el reclamo de reapetura de actividades que fueron restringida hace unas semanas atrás cuando se dispuso el retroceso a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, debido al incremento de casos de coronavirus en el distrito de General Pueyrredon.

Tal como adelantó El Marplatense, la Comisión de Reactivación Económica retomó la actividad durante la pasada semana tras el “portazo” de un sector de la oposición.

Con una amplia agenda, el Ejecutivo local y la mayoría de los bloques políticos del Concejo Deliberante decidieron profundizar el trabajo del espacio clave que recomienda al intendente Guillermo Montenegro la autorización de permisos precarios para avanzar con la reapertura de actividades en el distrito de General Pueyrredon.

Sin la presencia del Frente de Todos y el Frente Renovador, la Comisión Especial arrancó con una serie de sesiones de Zoom con diferentes sectores de la producción marplatense. “Es fundamental escuchar las necesidades de los sectores productivos”, explicó el secretario de Desarrollo Productivo del municipio, Fernando Muro.

A renglón seguido, el funcionario municipal destacó las reuniones con “la gastronomía, el comercio, los gimnasios, los balnearios, los alquileres de temporada, entre otras, para que sean reconsideradas y puedan volver a trabajar”.

"Nuestro compromiso es trabajar con todos los sectores, por eso, hoy nuevamente escuchamos las necesidades propias del rubro", indicó.

#Ahora nos reunimos con propietarios de los #Salones de #eventos de la ciudad, un sector que aún no ha podido retomar su actividad desde el mes de marzo. Nuestro compromiso es trabajar con todos los sectores, por eso, hoy nuevamente escuchamos las necesidades propias del rubro. pic.twitter.com/nLPpwNbOEd — Fernando Muro (@FernandoMuroOK) September 22, 2020

Tras conocerse este miércoles que la ciudad de Mar del Plata encabeza el ranking del índice de desempleo de la Argentina con el 26 por ciento, el concejal de Vamos Juntos, Agustín Neme, sostuvo que “los índices de desocupación que comunicó el Indec son alarmantes. Es un número que duele. No podemos verlo como cifras frías, son personas que no tienen acceso a un trabajo”.

En ese sentido, subrayó que “la salud y la economía deben ir de la mano. No es una u otra. Por eso renovamos el acompañamiento a los sectores que están pidiendo las reaperturas, porque la gente necesita trabajar y podemos lograrlo con el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes”.

“Desde el día 1 escuchamos a todos los sectores, siempre siguiendo de cerca la situación sanitaria, tomando decisiones y gestionando para fortalecer el sistema de salud. Pero después de 7 meses ya no se puede sostener esta situación”, consideró el edil en las redes sociales.

ES SALUD Y ECONOMÍA

Los índices de desocupación que hoy comunicó el INDEC son alarmantes. Es un número que duele. No podemos verlo como cifras frías, son personas que no tienen acceso a un trabajo (sigue) — Agustin Neme (@agustin_neme) September 23, 2020

A continuación, el concejal del intendente Guillermo Montenegro le apuntó a los concejales del Frente de Todo y Frente Renovador.

“Tenemos que empezar a reactivar la ciudad, sabiendo que vamos a tener que convivir con el virus y confiando en que todos los marplatenses conocen los cuidados que tienen que tener para evitar los contagios. No se puede mirar para el costado, es momento de dar respuesta a los sectores más castigados de esta pandemia. La gente necesita trabajar”, recalcó el edil oficialista.

Por otra parte, un sector de la oposición se diferenció del Frente de Todos y reclamó también por la reapertura de actividades productivas. En ese contexto, el bloque de concejales de Acción Marplatense manifestó que “es tan nocivo y peligroso el negacionismo sobre las consecuencias del Covid” como “el desconocimiento de la urgente necesidad de volver al trabajo”. “Si no es trabajo con prevención será enfermedad con desocupación”, resaltaron.

“El Indec pone el cifras lo que ya vemos en la calle. El índice de desocupación que acaba de publicar el Indec nos está indicando que el desafío del ahora es generar prevención con trabajo. Las consecuencias de los cierres indiscriminados pueden ser tan catastróficos como el negacionismo acerca del virus. Cuando proponemos con protocolos, todo permitido, estamos diciendo que el Estado se tiene que hacer responsable de establecer los procedimientos de prevención con los que se puede volver al trabajo”, afirmó el concejal Horacio Taccone.

📍Si no es trabajo con prevención será enfermedad con desocupación. 📍Es tan nocivo y peligroso el negacionismo sobre las consecuencias del COVID como el desconocimiento de la urgente necesidad de volver al trabajo. pic.twitter.com/1LMQVSEk5I — Acción Marplatense (@A_Marplatense) September 23, 2020

A su vez, el edil de AM sostuvo que “el índice del Indec no hace otra cosa que poner en cifras la angustia desesperante que ya han expresado los trabajadores de la Uocra con su huelga a la japonesa, los sectores de la gastronomía pidiendo trabajar y las distintas organizaciones productivas y sociales que dan todos los días una nueva voz de alarma”.

Y remarcó que “la realidad es una y no se puede elegir solo una parte de los problemas. No sirve negar el virus. Pero tampoco puede haber negacionismo sobre la necesidad de volver al trabajo. La realidad es toda una y el Estado no puede elegir con qué parte de los problemas se queda ni sobre qué parte de la realidad prefiere operar. Se debe abordar el desafío en su integridad. Para empezar a mitigar los daños, con protocolos, debe estar todo permitido”.

“Los marplatenses de todos los sectores le están dando un mandato al Intendente de la ciudad para que gestione en todos los frentes. También frente a la Nación y la Provincia para que se entienda que deben reunirse en una misma mesa la pequeña y mediana empresa, los trabajadores, y los sectores de la ciencia para formular una estrategia de superación. Sino es salud con trabajo, será desocupación con enfermedad. Por eso no se debe perder un solo minuto más sin afrontar el desafío de formular una síntesis superadora que permita, con protocolos, volver al trabajo”, concluyó Taccone.

Esta semana, comerciantes de la calle Güemes realizaron una manifestación en reclamo de la reapertura de los locales y la autorización para las ventas presenciales, debido a que actualmente solo pueden atender en la puerta de ingreso de los comercios.

Por su parte, empresarios y trabajadores de la gastronomía marplatense también se manifestaron para reclamar que la provincia autorice el retorno a la actividad del sector al aire libre, que fue restringida cuando se estableció el retroceso a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Mientras tanto, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Mar del Plata insistieron con el regreso de la totalidad de la actividad del sector "en forma inmediata”.

Los trabajadores nucleados en la Uocra retornaron a sus puestos de trabajo en las diferentes obras privadas de Mar del Plata, en el marco de lo que denominaron una "huelga a la japonesa", en reclamo para que las autoridades habiliten la actividad en los edificios en el marco de la fase 3.

🆘 La Pcia habilitó solamente obras en casas, dejando afuera edificios ¿Dónde está el criterio sanitario? La distancia interpersonal, el seguimiento del protocolo y el trabajo registrado son mayores en obras de escala. Ojalá se expidan afirmativamente en el pedido especial de MdP pic.twitter.com/6CgtuWshLi — Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios MdP (@camara_mdp) September 21, 2020

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, la concejal de Tercera Posición, Mercedes Morro, respaldó la protesta de los sectores productivos marplatenses y le reclamó a la Provincia la reapertura de actividades en esta ciudad. “Es terrible y desesperante la situación. Los empresarios se están fundiendo y los trabajadores se quedan sin fuentes de trabajo”, afirmó la edil.

Para finalizar, Morro fustigó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “La Provincia está castigando a los marplatenses. Kicillof está castigando a Mar del Plata porque Fernanda Raverta perdió la elección a intendente en octubre del año pasado”, denunció la referente gremial de los gastronómicos locales y agregó: “No entendemos que haya otros motivos. Esto es algo durísimo. No entendemos la necedad de gobernador de cerrar todo en Mar del Plata".