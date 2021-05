Zona Roja: el Concejo Deliberante citó al secretario de Seguridad

La comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad del Concejo Deliberante citó para el próximo miércoles a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Comuna, Daniela Zulcovsky, y el secretario de Seguridad del municipio, Horacio García, con el fin de considerar el expediente que impulsó el concejal Nicolás Lauría que establece la relocalización de la Zona Roja en el distrito de General Pueyrredon.

Tal como adelantó El Marplatense, la iniciativa fue diseñada por el Foro municipal de Seguridad y el edil de Vamos Juntos elaboró un proyecto de ordenanza que provocó una lluvia de cuestionamientos de distintos sectores. Puntualmente, se planteaba el traslado de la oferta sexual a la Diagonal Canosa, detrás del estadio de fútbol, José M. Minella.

Finalmente, Lauría descartó la propuesta del Foro municipal de Seguridad de la relocalización de la Zona Roja a la Diagonal Canosa y planteó la realización de una Audiencia Pública para debatir la problemática en profundidad.

“La presentación del proyecto de referencia a trascendido y despertado un importante interés social”, explicó el edil y destacó “el compromiso de generar políticas que logren el consenso suficiente para su implementación y la escucha de la opinión de la ciudadanía es una herramienta fundamental”

“La finalidad de la Audiencia Pública es dar a conocer el objeto del proyecto como así también escuchar las posiciones del departamento ejecutivo y la comunidad en su conjunto”, sentenció Lauría.

Por su parte, el concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, indicó que “no debemos tomar posiciones tan simplistas, no creer que a través de una ordenanza vamos a resolver un problema. Yo creo que trasladar de lugar la Zona Roja es trasladar el problema de un lugar a otro, me parece además que son cuestiones para abordar desde lo social”.

“Nunca planificaron darle a esta problemática un abordaje social e integral, solo pretenden traspasar los conflictos de un barrio a otro. Creo que esto es una barbaridad, no se puede rápidamente tomar una decisión de esta índole, y en efecto le pedimos al Intendente que dé la cara con los vecinos y les explique lo que quiere hacer”, añadió.

Para finalizar, Páez sostuvo que “queremos un tratamiento mucho más serio, más responsable, un abordaje con entendidos en la materia, estudiar la problemática social y de seguridad".

"Debemos recordar que existe allí el narcomenudeo y la venta de drogas, hace poco tiempo fue condenado un policía de la Comisaría Cuarta por su connivencia con el delito. Pedimos un debate serio y no avalamos esta payasada”, concluyó.